Самолеты могут стать "датчиками" новых пандемий: ученые предлагают следить за вирусами через сточные воды

Новый проект США и Великобритании показал, что сточные воды с авиарейсов можно использовать для мониторинга распространения вирусов без отслеживания отдельных пассажиров.

Исследователи считают, что такая система может стать частью глобальной сети наблюдения за будущими пандемиями, передает euronews.com

Люди постоянно путешествуют - по работе, ради туризма или по семейным обстоятельствам. Они пересекают страны и океаны, и вместе с ними перемещаются вирусы и бактерии, которые есть в их организме.

Новый пилотный проект Центра по контролю и профилактике заболеваний США и Агентства по безопасности здоровья Великобритании проанализировал сточные воды (канализационные отходы) из самолётов в двух связанных между собой международных аэропортах.

Результаты показали, что сточные воды из самолётов можно систематически анализировать, усиливая глобальный мониторинг патогенов при сохранении конфиденциальности пассажиров и авиакомпаний.

"Мониторинг сточных вод в авиации может значительно укрепить трансграничную биобезопасность", - написали авторы пилотного исследования.

Международные авиаперевозки способны очень быстро распространять патогены из-за масштабного и стремительного перемещения людей, поэтому наблюдение в транспортных узлах, по их мнению, может стать ценным инструментом раннего предупреждения.

За примерно десять месяцев - с марта 2024 года по январь 2025-го - исследователи собрали 424 образца сточных вод с рейсов между США и Великобританией.

Почти 75% всех отобранных проб оказались положительными хотя бы по одному респираторному патогену, например вирусу гриппа A, вирусу гриппа B, вирусу, вызывающему COVID-19, или респираторному синцитиальному вирусу - все они являются высокозаразными инфекциями.

Вирусы гриппа A вызывают сезонные эпидемии гриппа и являются единственными вирусами гриппа, способными приводить к глобальным пандемиям.

Кроме того, примерно 72% образцов содержали как минимум один возбудитель заболеваний желудочно-кишечного тракта.

Как отметили авторы, сточные воды из самолётов, насыщенные человеческими отходами и не загрязнённые внешними примесями вроде сельскохозяйственных или промышленных стоков, дают высококонцентрированные сигналы и могут служить полезным инструментом раннего обнаружения патогенов, представляющих угрозу общественному здоровью.

Такой мониторинг не нарушает работу аэропортов и авиакомпаний и позволяет выявлять патогены, не вовлекая самих пассажиров.

Вариант COVID, выявленный на ранней стадии

Так, вариант XEC вируса COVID-19 был обнаружен в сточных водах рейсов, вылетающих из Великобритании, 17 сентября 2024 года, то есть на четыре недели раньше, чем на рейсах из США.

Первый клинический случай заражения XEC в США зафиксировали ещё в июле 2024-го. Однако данные по сточным водам из самолётов и городским канализационным стокам показывают, что заметное распространение варианта в стране началось лишь в середине октября.

Это расхождение подчёркивает, насколько чувствителен авиационный мониторинг сточных вод к моменту появления варианта, и соответствует данным о том, что XEC впервые возник в Европе, а затем распространился в США, отмечают исследователи.

Авторы предлагают расширить эту модель до глобальной сети "сторожевых аэропортов", интегрированной с геномным секвенированием и оперативным обменом данными. Такая система позволила бы почти в режиме реального времени отслеживать распространение нового патогена и повысила бы готовность к будущим пандемиям.

Это позволило бы правительствам заранее применять адресные меры по сдерживанию, возможно, избегая более жёстких шагов вроде запретов на поездки или закрытия границ.