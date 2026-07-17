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eurointegration.com.ua logoeurointegration
17 Июля 2026, 23:52
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СМИ: Администрация Трампа направляет в Израиль дополнительные самолеты-заправщики

Администрация американского президента Дональда Трампа сообщила Израилю, что направляет в страну ещё десятки самолётов-заправщиков в преддверии возможного расширения военных операций против Ирана.

СМИ: Администрация Трампа направляет в Израиль дополнительные самолеты-заправщики.
СМИ: Администрация Трампа направляет в Израиль дополнительные самолеты-заправщики.

Об этом Axios сообщили трое американских и израильских чиновников, передает eurointegration.com.ua

Как отмечается, после того как в начале недели на заседании в Ситуационной комнате Трампу было представлено несколько новых военных планов, президент США "рассматривает возможность масштабного наступления на Иран, которое по своим масштабам превзойдет текущие удары в районе Ормузского пролива".

Утверждается, что Трамп еще не принял окончательного решения, но, вероятно, готов к эскалации конфликта. По словам американских и израильских чиновников, Трамп может отдать приказ об эскалации конфликта уже в ближайшие дни.

В настоящее время у США есть около 30 военных самолетов-заправщиков в Международном аэропорту имени Бен-Гуриона недалеко от Тель-Авива и примерно столько же – в аэропорту Рамон на юге Израиля.

Израильские чиновники утверждают, что США намерены направить ещё несколько десятков самолётов-заправщиков в ближайшие дни.

Также они отметили, что американские военные предпочитают использовать самолеты-заправщики из аэропорта "Бен-Гурион", поскольку другие авиабазы в регионе более уязвимы для иранских атак и менее безопасны для американских самолетов.

Как пишет Axios, увеличение американского военного присутствия стало предметом политических споров в Израиле, поскольку большое количество самолетов-заправщиков в Международном аэропорту Бен-Гурион может привести к перебоям в гражданском авиасообщении в разгар летнего туристического сезона.

Источник
eurointegration.com.ua logoeurointegration
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