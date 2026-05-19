Цены на кофе арабика вернулись к минимумам с ноября 2024 года.

Стоимость июльского фьючерса на кофе арабика снизилась на 0,17% относительно предыдущего закрытия - до $2,6375 доллара за фунт (около $5 815 за тонну), передает report.az

Стоимость арабики уменьшается второй месяц подряд: с начала мая снижение составило 7,7% после уменьшения апреля на 4,3%. Ранее в мае цена опустилась ниже $6 тыс. за тонну, впервые с 14 ноября 2024 года.