Названо идеальное количество чашек кофе в день.

Кофе давно является одним из самых любимых напитков в мире, но теперь ученые обнаружили, что идеальное количество чашек кофе в день напрямую зависит от возраста человека.

Ежедневно во всем мире выпиваются сотни миллионов чашек кофе — напиток уже давно стал одним из самых популярных во всем мире. Для многих чашка кофе является неотъемлемой частью утренней рутины, необходимой для концентрации внимания, повышения энергии и восполнения недостатка сна, пишет Daily Mail, пишет focus.ua

Предыдущие исследования уже показали, что кофе также является невероятно полезным напитков: польза распространяется на мозг, печень и кости. Более того, исследования показывают, что до пяти чашек в день — это идеальная доза.

По словам ученых, кофе обеспечивает мощный двойной эффект для здоровья, сочетая кофеин, способный повысить бдительность и улучшить физическую работоспособность, с противовоспалительными полифенолами, которые, по мнению исследователей, могут снизить риск деменции, сердечно-сосудистых заболеваний, слабости и преждевременной смерти.

Любопытно, что эти преимущества, по словам ученых, вероятно зависят от возраста человека. У пожилых людей может наблюдаться большее улучшение здоровья сердца — благодаря накоплению со временем соединений, улучшающих состав крови. В то же время, женщины в период менопаузы могут быть более уязвимы к вызывающему тревогу эффекту кофеина. В новом исследовании ученые назвали идеальное количество чашек кофе на каждом этапе жизни человека.

30 лет — две чашки в день

Исследования показывают, что в этом десятилетии у человека впервые зарождаются многие заболевания. Например, одно исследование, в котором приняли участие более 350 000 человек старше 37 лет.

Результаты показали, что у тех, кто выпивал пять и более чашек кофе в день, риск развития рака печени был значительно ниже, чем у тех, кто не пьет кофе. У них также примерно на треть реже развивался цирроз печени. К слову, положительная динамика также наблюдалась среди людей, которые пили кофе без кофеина.

Однако ученые предупреждают, что кофе стоит рассматривать как долгосрочную инвестицию, а не как быстрое решение проблемы.

40 лет — три маленькие чашки, если вы женщина

Результаты исследований показали, что кофеин связан со здоровым старением, особенно у женщин. Более того, защитный эффект кофе, вероятно, достигает пика, когда человек, употребляющий его, находится в возрасте около 48 лет.

Эксперты Гарвардского университета проанализировали данные более чем 47 000 женщин в возрасте от 45 до 60 лет и обнаружили, что те, кто выпивал три маленькие чашки в день, на 13% чаще отмечали улучшение психического и физического здоровья в возрасте 70 лет и старше. К слову, каждая дополнительная чашка была на 2% вероятности отсутствия серьезных хронических заболеваний и хорошего психического и когнитивного здоровья.

40 лет — есть свои плюсы

Исследования также показывают, что у некоторых женщин гормональные изменения в период перименопаузы, у большинства в возрасте от 45 до 55 лет, могут повысить чувствительность к кофеину, усугубляя такие симптомы, как тревожность, учащенное сердцебиение и нарушения сна.

50 лет — до пяти чашек в день

Некоторые исследования также показали, что до пяти чашек в день могут помочь защитить ваше сердце и печень после 50 лет. При достижении 50-летнего возраста часто возникает суровое напоминание о том, что риск сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта начинает расти.

Отметим, что десятилетиями эксперт предупреждали, что большое количество кофеина может создать дополнительную нагрузку на стареющее сердце. Но новые данные рисуют гораздо более обнадеживающую картину. Впрочем, ученые предупреждают, что это вовсе не значит, что каждый человек старше 50 лет должен начать пить о пять чашек кофе в день, поскольку переносимость кофеина все еще остается достаточно индивидуальной