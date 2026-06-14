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gazeta.ru logogazeta
14 Июня 2026, 19:00
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У диет без сахара нашли опасный недостаток

Полный отказ от сахара нарушает баланс кишечных бактерий.

У диет без сахара нашли опасный недостаток.
У диет без сахара нашли опасный недостаток.

Полный отказ от сахара в рационе может нарушать баланс кишечных бактерий и провоцировать воспаление. К такому выводу пришли ученые из Института диабета Дасман в Кувейте, наблюдавшие за мышами на диете без сахарозы. Результаты представлены на ENDO 2026, ежегодной конференции Эндокринологического общества в Чикаго, передает gazeta.ru

В эксперименте животных в течение 16 недель кормили двумя вариантами низкожирового корма. Одна группа получала рацион с сахарозой, другая — полностью без нее. Затем исследователи оценили уровень глюкозы и инсулина, состояние микробиома кишечника, а также признаки воспаления в кишечнике и печени.

Оказалось, что у мышей, лишенных сахарозы, развились нарушения контроля уровня сахара в крови и признаки инсулинорезистентности. Кроме того, у них наблюдался дисбаланс кишечной микрофлоры, воспаление толстой кишки и жировая дистрофия печени. При этом масса тела животных существенно не отличалась от показателей контрольной группы.

По словам руководителя исследования Рашида Ахмада, результаты показывают, что полное исключение сахарозы из низкожировой диеты может иметь неожиданные последствия для здоровья кишечника и обмена веществ.

Исследователи предполагают, что проблема связана с нарушением баланса кишечного микробиома. По их мнению, для поддержания нормальной работы кишечника и иммунной системы важнее сбалансированное потребление углеводов, чем жесткий отказ от отдельных компонентов питания.

Авторы подчеркивают, что работа проводилась на мышах, поэтому ее результаты нельзя напрямую переносить на человека. Тем не менее исследование указывает на возможные риски чрезмерно ограничительных диет и показывает, что полное исключение сахара не всегда приводит к ожидаемым преимуществам для здоровья.

Источник
gazeta.ru logogazeta
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