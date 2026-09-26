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unian.net logounian
26 Сентября 2026, 13:00
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На выходных по Земле ударит магнитная буря

Последение сентябрьские выходные пройдут без сильных магнитных бурь, но слабые возмущения все же будут.

На выходных по Земле ударит магнитная буря .
На выходных по Земле ударит магнитная буря .

Об этом сообщает Британская геологическая служба, передает unian.net

По словам ученых, скорость солнечного ветра в последнее время возрасла из-за влияния корональной дыры. Из-за этого 26 сентября геомагнитные условия будут активными.

Под конец недели, на 26 сентября, прогнозируют небольшую магнитную бурю уровня G1. Причиной бури станет второй высокоскоростной поток уже от другой корональной дыры.

Как ожидается, эта магнитная буря будет короткой и уже с понедельника геомагнитная обстановка должна вернуться к фоновым значениям.

Космический аппарат NASA Juno получил самые подробные данные о головной ударной волне Юпитера – области, где солнечный ветер сталкивается с магнитосферой планеты. Оказалось, что газовый гигант справляется с потоком частиц сложнее Земли. Juno обнаружил множество плазменных волн разных частот и небольших ударных структур, которые постепенно замедляют и нагревают солнечный ветер. Эти наблюдения могут помочь учёным лучше понять мощные космические ударные волны, возникающие, например, после взрывов сверхновых.

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Источник
unian.net logounian
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