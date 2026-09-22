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22 Сентября 2026, 17:39
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Корональная дыра на Солнце вызовет магнитную бурю 24 сентября

Крупная корональная дыра на Солнце может принести на Землю магнитную бурю 24 сентября.

Корональная дыра на Солнце вызовет магнитную бурю 24 сентября.
Корональная дыра на Солнце вызовет магнитную бурю 24 сентября.

«Наиболее значимыми событиями ближайших дней <…> станет, по-видимому, вторая магнитная буря осени, которая ожидается 24 сентября, то есть уже в этот четверг», — говорится в сообщении.

Ученые уточнили, что из-за этого по планете пройдет поток быстрого солнечного ветра, который из нее вытекает. Корональные дыры показывают места интенсивного истечения плазмы с Солнца, чем и объясняется их темный цвет — из-за почти полного отсутствия там плазмы светиться нечему.

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