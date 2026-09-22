Корональная дыра на Солнце вызовет магнитную бурю 24 сентября.

Крупная корональная дыра на Солнце может принести на Землю магнитную бурю 24 сентября.

«Наиболее значимыми событиями ближайших дней <…> станет, по-видимому, вторая магнитная буря осени, которая ожидается 24 сентября, то есть уже в этот четверг», — говорится в сообщении.

Ученые уточнили, что из-за этого по планете пройдет поток быстрого солнечного ветра, который из нее вытекает. Корональные дыры показывают места интенсивного истечения плазмы с Солнца, чем и объясняется их темный цвет — из-за почти полного отсутствия там плазмы светиться нечему.