На Землю надвигается магнитная буря.

В ближайшие дни геомагнитная обстановка на Земле может стать неспокойной. Солнечный ветер усилится из-за воздействия корональной дыры в северной части Солнца.

На этом фоне ожидается повышение геомагнитной активности, а в отдельные периоды возможна магнитная буря уровня G1. Об этом сообщает Британская геологическая служба, пишет unian.net

Дополнительным фактором станут два выброса, которые произошли на Солнце 13 и 14 сентября.

Как сообщается, 16 сентября ожидается усиление скорости солнечного ветра. Геомагнитная обстановка может перейти в активную фазу, не исключена магнитная буря уровня G1.

17 сентября геомагнитная активность также может оставаться повышенной. В этот день вероятность отдельных периодов уровня G1 остается.

18 сентября ситуация, вероятно, начнет постепенно стабилизироваться, однако повышенная активность может сохраняться.