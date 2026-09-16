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unian.net logounian
16 Сентября 2026, 08:26
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На Землю надвигается магнитная буря

В ближайшие дни геомагнитная обстановка на Земле может стать неспокойной. Солнечный ветер усилится из-за воздействия корональной дыры в северной части Солнца.

На Землю надвигается магнитная буря.
На Землю надвигается магнитная буря.

На этом фоне ожидается повышение геомагнитной активности, а в отдельные периоды возможна магнитная буря уровня G1. Об этом сообщает Британская геологическая служба, пишет unian.net

Дополнительным фактором станут два выброса, которые произошли на Солнце 13 и 14 сентября. 

Как сообщается, 16 сентября ожидается усиление скорости солнечного ветра. Геомагнитная обстановка может перейти в активную фазу, не исключена магнитная буря уровня G1.

17 сентября геомагнитная активность также может оставаться повышенной. В этот день вероятность отдельных периодов уровня G1 остается.

18 сентября ситуация, вероятно, начнет постепенно стабилизироваться, однако повышенная активность может сохраняться.

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Источник
unian.net logounian
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