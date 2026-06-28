На Солнце обнаружили крупнейшую в 2026 году группу пятен.

Область 4478 достигла площади почти 1200 единиц, но пока не проявляет высокой активности.

Группа солнечных пятен 4478, которая выходит на видимую сторону Солнца, стала крупнейшей за 2026 год. Её площадь достигла 1190 единиц, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, передает snob.ru

Специалисты отметили, что область 4478 сейчас проходит с обратной стороны Солнца и постепенно становится доступной для наблюдения с Земли. Её размеры уже превысили предыдущий рекорд этого года.

Ранее крупнейшей считалась группа пятен 4366, зафиксированная в феврале. Её площадь достигала около 1100 единиц, а сама область стала источником вспышки класса X8.1.

При этом текущая группа 4478 пока не показывает значительной активности. В лаборатории сообщили, что из этой области периодически выходят слабые плазменные выбросы. Один из них ожидается у Земли 30 июня, ещё один — 1 июля.

Солнечные вспышки классифицируют по мощности рентгеновского излучения на пять классов: A, B, C, M и X. Самые сильные события могут вызывать магнитные бури на Земле, которые способны влиять на работу энергосистем и спутниковых систем, а также изменять условия наблюдения полярных сияний.