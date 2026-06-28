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snob
28 Июня 2026, 19:30
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На Солнце обнаружили крупнейшую в 2026 году группу пятен

Область 4478 достигла площади почти 1200 единиц, но пока не проявляет высокой активности.

На Солнце обнаружили крупнейшую в 2026 году группу пятен.
На Солнце обнаружили крупнейшую в 2026 году группу пятен.

Группа солнечных пятен 4478, которая выходит на видимую сторону Солнца, стала крупнейшей за 2026 год. Её площадь достигла 1190 единиц, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, передает snob.ru

Специалисты отметили, что область 4478 сейчас проходит с обратной стороны Солнца и постепенно становится доступной для наблюдения с Земли. Её размеры уже превысили предыдущий рекорд этого года.

Ранее крупнейшей считалась группа пятен 4366, зафиксированная в феврале. Её площадь достигала около 1100 единиц, а сама область стала источником вспышки класса X8.1.

При этом текущая группа 4478 пока не показывает значительной активности. В лаборатории сообщили, что из этой области периодически выходят слабые плазменные выбросы. Один из них ожидается у Земли 30 июня, ещё один — 1 июля.

Солнечные вспышки классифицируют по мощности рентгеновского излучения на пять классов: A, B, C, M и X. Самые сильные события могут вызывать магнитные бури на Земле, которые способны влиять на работу энергосистем и спутниковых систем, а также изменять условия наблюдения полярных сияний.

На Солнце обнаружили крупнейшую в 2026 году группу пятен

Источник
snob
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