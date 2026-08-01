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unian.net logounian
1 Августа 2026, 11:29
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Магнитная буря накроет Землю: ученые изменили прогноз на 1–3 августа

В конце июля на Солнце произошел выброс, который скоро достигнет нашей планеты.

Магнитная буря накроет Землю: ученые изменили прогноз на 1–3 августа.
Магнитная буря накроет Землю: ученые изменили прогноз на 1–3 августа.

Август начнется без магнитных бурь, однако уже 2 числа ожидается кратковременный шторм. Об этом сообщает Британская геологическая служба, передает unian.net

По прогнозу, 1 августа магнитосфера Земли останется спокойной. Скорость солнечного ветра будет находиться на обычном уровне, поэтому магнитные бури не прогнозируются. Геомагнитная обстановка ожидается благоприятной.

2 августа ожидается ухудшение космической погоды. К Земле подойдет выброс корональной массы, который зафиксировали на Солнце 30 июля. В течение дня геомагнитная активность может повыситься до активного уровня, а в отдельные часы не исключена слабая магнитная буря класса G1. Метеочувствительные люди могут ощущать легкое недомогание.

3 августа после прохождения выброса корональной массы геомагнитная активность начнет снижаться. В первой половине дня еще возможны отдельные возмущения магнитного поля, однако затем ситуация постепенно стабилизируется, и магнитосфера вернется к спокойному состоянию.

Магнитный щит Земли стремительно слабеет - что известно

Ученые зафиксировали быстрое расширение Южно-Атлантической магнитной аномалии – области между Бразилией и югом Африки, где магнитное поле Земли заметно слабее. По данным спутников, за последнее десятилетие аномалия значительно увеличилась и сместилась к Южной Америке. Для людей на поверхности это не опасно, однако ослабление магнитного поля повышает риск сбоев в работе спутников и космической техники. 

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Источник
unian.net logounian
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