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unian.net logounian
11 Июля 2026, 11:30
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В выходные дни по Земле ударит 6-балльная магнитная буря

Ученые прогнозируют, что продлится она всего один день.

В выходные дни по Земле ударит 6-балльная магнитная буря.
В выходные дни по Земле ударит 6-балльная магнитная буря.

В выходные на Земле ожидается умеренная магнитная буря. Об этом предупреждает Британская геологическая служба, передает unian.net

По словам ученых, в настоящее время геомагнитная обстановка спокойная, хотя скорость солнечного ветра остается высокой, около 500 км/с. Из-за этого в ближайшие дни есть вероятность активных периодов.

Ожидается, что геомагнитная активность останется спокойной 11 июля, однако 12 числа на нашу планету прибудет корональный выброс масса.

"Это, как ожидается, приведет к повышению геомагнитной активности до уровня шторма G2", - предупреждают эксперты.

В началом новой недели ожидается постепенное снижение активности, магнитная буря прекратится.

Магнитные бури уровня G2 считаются умеренными, однако могут влиять как на технику, так и на самочувствие людей. В такие дни возможны сбои радиосвязи, ухудшение работы навигационных систем и незначительные колебания в энергосетях. Метеочувствительные люди иногда жалуются на головную боль, усталость, перепады давления и нарушения сна.

Чтобы легче перенести период геомагнитной активности, рекомендуется хорошо высыпаться, пить больше воды, избегать чрезмерных физических нагрузок, ограничить алкоголь и кофеин, а также проводить больше времени на свежем воздухе.

Источник
unian.net logounian
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