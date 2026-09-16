Исследование: Рост загрязнения воздуха ухудшает сон.

Новое исследование показало, что дыхательная система человека крайне чувствительна к краткосрочным изменениям уровня мелкодисперсных частиц даже в относительно чистой городской среде.

Даже в городах, где уровень загрязнения воздуха остаётся ниже рекомендуемого Всемирной организацией здравоохранения суточного предельного значения, новое исследование показало, что плохое качество воздуха может вызывать респираторные симптомы уже при более низкой степени воздействия, чем считалось раньше. Это связано с тем, что дыхательная система человека крайне чувствительна к краткосрочным колебаниям концентрации мелких взвешенных частиц даже в относительно чистой городской среде, пишет euronews.com

Исследователи из Кембриджского университета в Великобритании, университета Цинхуа в Китае и компании Sleep Cycle, которая разрабатывает технологии для сна, установили: при увеличении концентрации загрязняющих частиц на 10 микрограмм на кубический метр (мкг/м³) частота кашля в последующие пять дней возрастала на 2,4 %.

Учёные проанализировали звуки кашля примерно 100 000 пользователей приложения Sleep Cycle в 32 городах 12 стран за период в 500 дней.

«Это позволяет предположить, что безопасного порога воздействия загрязнённого воздуха может не существовать, хотя наше исследование носит исключительно наблюдательный характер», — сказала руководитель проекта из Кембриджа Чечилия Масколо.

«Тем не менее людям стоит задуматься о том, как они могут снизить собственное воздействие загрязнённого воздуха — например, с помощью масок или воздухоочистителей».

Помимо непосредственного раздражения дыхательных путей ночной кашель нарушает сон, что может связывать кратковременное воздействие загрязнённого воздуха с более широкими системными последствиями — от кардиометаболических нарушений и снижения когнитивных функций до повышенных рисков нейродегенеративных заболеваний, связанных с некачественным отдыхом.

Исследователи отдельно рассмотрели ситуацию в Лос‑Анджелесе в 2025 году, когда город пережил самый тяжёлый за последние годы сезон лесных пожаров. Они обнаружили, что увеличение концентрации твёрдых частиц на 10 микрограмм на кубический метр приводило к росту ночного кашля на 10 %, что говорит о том, что экстремальные эпизоды загрязнения воздуха вызывают немедленные и непропорционально сильные всплески острых респираторных симптомов.

Авторы работы также учитывали внешние факторы, которые могли способствовать росту уровня кашля, — такие как погодные условия или распространённость гриппа, — однако характерная картина, связанная с загрязнением воздуха, сохранялась.