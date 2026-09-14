Учёные обнаружили связь между загрязнением воздуха и заболеваниями глаз.

Люди, которые живут в районах с более загрязнённым воздухом, чаще сталкиваются с глаукомой и катарактой.

К такому выводу пришли авторы систематического обзора и метаанализа, представленного на конгрессе Европейского общества катарактальных и рефракционных хирургов (ESCRS), передает eurekalert.org

Исследователи объединили данные 41 наблюдательного исследования, в которых участвовали миллионы человек из Восточной Азии и Великобритании. Учёные сравнивали показатели загрязнения воздуха с частотой глаукомы, катаракты и возрастной макулярной дегенерации.

«Мы на протяжении лет знали, что загрязнение воздуха вредит лёгким и сердцу, но его влияние на глаза изучали гораздо меньше, а существующие данные были разрозненными и не давали однозначного ответа», — говорит автор исследования Ахмед Альнабиахи из Больницы и исследовательского центра имени короля Халида в Эр-Рияде.

Самая заметная связь обнаружилась для мелкодисперсных частиц PM₂.₅ — они содержатся, в частности, в дыме и выхлопах автомобилей. У людей, живущих в наиболее загрязнённых районах, вероятность диагностированной глаукомы оказалась до 70% выше, чем у жителей территорий с минимальным загрязнением.

Риск катаракты также последовательно возрастал вместе с уровнем загрязнения. По словам Альнабиахи, при увеличении воздействия мелких частиц риск глаукомы повышался примерно на 8%, а катаракты — на 4%.

«Мелкие частицы могут вызывать воспаление и окислительный стресс в организме. За годы воздействия эти процессы могут повреждать зрительный нерв, что важно для глаукомы, или хрусталик, который связан с катарактой», — объясняет исследователь.

Для других загрязнителей, включая диоксид азота и озон, результаты оказались не такими однозначными. Связь с возрастной макулярной дегенерацией тоже была непоследовательной.

Авторы подчёркивают, что исследование носит наблюдательный характер и не доказывает прямую причинную связь между загрязнением воздуха и заболеваниями глаз. При этом они считают, что полученные данные дополняют аргументы в пользу мер по улучшению качества воздуха и призывают продолжить исследования в регионах с высоким уровнем загрязнения.

По словам офтальмолога Филомены Рибейру, которая не участвовала в исследовании, и катаракта, и глаукома чаще встречаются с возрастом, однако новые данные указывают на возможную роль окружающей среды в риске этих заболеваний.