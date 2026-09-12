Названы 200 городов, дающих половину выбросов парниковых газов от еды.

Экологи из Лейдена создали базу данных, охватывающую более 12 тысяч населенных пунктов в 159 странах. Оказалось, что отказ от мяса в Амстердаме может уменьшить парниковый эффект, а в Дели — наоборот, увеличить.

Новое исследование, проведенное специалистами из Лейденского университета, разрушает миф о том, что повсеместный переход на «зеленую» диету спасет Землю от глобального потепления. Проанализировав пищевые привычки жителей 12 228 городов из 159 стран, голландские ученые доказали: снижение уровня углекислого газа в атмосфере требует индивидуального подхода к каждому населенному пункту. Увеличение растительных компонентов в рационе может вдвое сократить выбросы парникового газа в Амстердаме, где нет проблем с доступом животной пище. Но эти же меры только усугубят продовольственные проблемы в Дели и Дакке. Результаты работы опубликованы в журнале Environmental Research Letters.

Каковы причины выбросов углекислого газа

Экологи создали глобальную базу данных MATILDA-City, которая показывает объем парниковых газов, вызванных производством пищи в различных городах по всему миру, а также то, насколько для горожан доступны фрукты, овощи и бобовые. Оказалось, что 200 крупнейших городов мира производят почти половину всех выбросов, связанных с продовольствием. Исследователи особенно выделили 9 мегаполисов: Сан-Паулу, Москва, Гуанчжоу, Лима, Токио, Дакка, Дели, Париж, Лондон. Выяснилось, что выбросы объясняются различными факторами, которые отличаются в зависимости от географии.

Примерно 48% всех выбросов обуславливается тем, что именно люди кладут себе в тарелку. Еще 48% — эффективностью цепочек поставок, то есть тем, как выращивают, перерабатывают и транспортируют продукты. Свой вклад вносит и возрастная структура населения. Этот фактор объясняет 4% всех выбросов.

Какие рекомендации дают ученые

На основе этих трех факторов исследователи выделили четыре типа городов, которым нужны совершенно разные стратегии сокращения выбросов:

Города, в которых преимущественно потребляют продукты питания (Париж, Берлин). Города, в которых преимущественно производят продукты питания (Джакарта, Дакка). Города смешанного типа (Лима, Сан-Паулу). Города, о которых недостаточно данных (Каир).

Например, в Нидерландах, где продовольственная логистика вносит небольшой вклад в статистику выбросов, они объясняются в основном гастрономическими привычками. Ученые подсчитали: если амстердамец перейдет на так диету EAT-Lancet, предполагающую минимальное потребление животных продуктов и максимальное потребление растительной пищи, выбросы от еды упадут на 45–50%.

В Дели и Дакке та же диета EAT-Lancet, напротив, приведет к росту выбросов. Дело в том, что местные жители и без того едят очень мало мяса и молока. Для них переход на новый рацион будет означать резкое наращивание производства бобовых, орехов и овощей, что приведет к увеличению количетсва углекислого газа в атмосфере.

«Наша главная задача в таких городах — расширить доступ к питательной еде, сохранив минимальные издержки для окружающей среды, — объясняет соавтор исследования Шрути Джайн. — Важно, чтобы у людей был выбор из достаточного разнообразия нута, чечевицы, зелени, но при этом производство этих продуктов должно стать более экологичным».

Еще один яркий пример — сравнение Парижа и Лимы. В перуанской столице традиционно преобладает растительный рацион, но выбросы на душу населения там втрое выше, чем во французской. Причина — неэффективные методы ведения сельского хозяйства и длинные цепочки поставок. Получается, положительный эффект экологичного меню сводится на нет выбросами от промышленного производства.

Универсального рецепта для создания устойчивой продовольственной системы действительно не существует. Однако новая база данных может помочь мегаполисам более точно контролировать уровень выбросов углекислого газа.