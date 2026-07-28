Исследование: Хронический финансовый стресс ускоряет старение мозга.

Новое исследование показало, что хронический финансовый стресс связан с ухудшением памяти и ускоренным старением мозга.

Как показало новое исследование, хронические финансовые тревоги могут незаметно влиять на то, как стареет мозг, пишет euronews.com

К 53 годам у людей, переживавших материальные трудности, наблюдалось снижение когнитивных функций по сравнению с теми, кто не испытывал проблем с деньгами; к такому выводу учёные пришли, проанализировав данные 2 759 жителей Великобритании.

«Именно накопление лишений на протяжении многих лет (…) связано с самыми неблагоприятными последствиями для когнитивного здоровья, а не разовые эпизоды трудностей», – сказал Жак Вельс, исследователь из Университетского колледжа Лондона.

У людей, которые в раннем и среднем взрослом возрасте постоянно сталкивались с нехваткой денег или жили с устойчиво низким доходом, к 53 годам результаты когнитивных тестов были хуже, а к 71 году у них отмечалась значительная атрофия мозга.

Учёные также обнаружили, что у этих участников с 53 до 69 лет замедлялось дальнейшее ухудшение вербальной памяти, что говорит о том, что существенная часть когнитивных потерь произошла уже к середине жизни.

По словам авторов, эта связь может объясняться тем, что финансовые трудности повышают когнитивную нагрузку, уменьшая ресурс мозга, доступный для таких процессов, как внимание и принятие решений.

«Таким образом, постоянное переживание финансовых лишений во взрослом возрасте может создавать хронический стресс для систем, задействованных в когнитивной обработке информации, и со временем приводить к когнитивным нарушениям», – пишут они.

Исследование также показало, что влияние финансового стресса на стареющий мозг существенно сильнее у мужчин, у людей, выросших в неблагоприятных условиях, а также у тех, кто имеет генетическую предрасположенность к болезни Альцгеймера.