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theins.ru logotheins
7 Июля 2026, 07:00
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Изучение другого языка может замедлить старение мозга на срок до 13 лет

Владение несколькими иностранными языками замедляет старение мозга на срок от 6 до 13 лет. К такому выводу пришло исследование, результаты которого представили на конференции по нейробиологии, которая стартовала в Барселоне.

Изучение другого языка может замедлить старение мозга на срок до 13 лет.
Изучение другого языка может замедлить старение мозга на срок до 13 лет.

Более ранние исследования также подтверждали, что люди из европейских стран с более высоким уровнем владения разными языками, как правило, стареют медленнее, отмечает газета. В этом исследовании ученые из Испании, Чили, Аргентины и Дублина решили изучить влияние мультилингвизма — использования двух и более языков в посведневной жизни — у людей, живущих в Стране Басков, передает theins.ru со ссылкой на theguardian.com

Для жителей этого региона на севере Испании характерен высокий уровнь многоязычия – местные говорят здесь на испанском, баскском, французском и/или английском языках.

Ученые замеряли неврологический возраст испытуемых, используя магнитоэнцефалографию, чтобы изучить мозговую активность 728 человек из Страны Басков. Отдельно была обследована еще одна группа испытуемых — 144 человека из других регионов, которые говорили на одном, двух, трех или четырех языках.

В результате специалисты пришли к выводу: изучение языков замедляет старение мозга на срок до 13 лет. Мозг людей, владеющих двумя языками, выглядел примерно на 6 лет моложе, чем мозг тех, кто говорил только на одном языке. У людей, владеющих тремя языками, мозг примерно на 7 лет моложе, а у тех, кто говорил на четырех языках, — на 13 лет.

«Проще говоря, у людей, владеющих бóльшим количеством языков, мозг выглядел моложе, чем можно было бы ожидать для их хронологического возраста, — комментирует результаты исследования Лусия Аморузо из Баскского центра когнитивных исследований, мозга и языка. — Этот эффект был связан не только с количеством языков, на которых они говорили. 

Более высокий уровень владения языком и более раннее освоение второго языка также были связаны с более замедленным старением мозга. Это говорит о том, что многоязычный опыт имеет значение как градиент: дело не просто в том, владеешь ты двумя языками или нет, а в глубине и продолжительности языкового опыта».

Британская газета The Guardian в то же время отмечает, что исследователи не учитывают потенциальное влияние других факторов, которые могут отражаться на старении мозга, — например, образ жизни или социальную активность человека. Люди, которые владеют двумя и более языками, могут вести здоровый образ жизни, что тоже может объяснять столь высокие показатели.

Аморузо и ее команда теперь намерены провести аналогичную работу с людьми, страдающими заболеваниями подобными Альцгеймеру, где старение мозга имеет особенно важное значение. Они также планируют изучить, может ли владение двумя или более очень похожими языками оказывать большее влияние на мозг: владение в повседневной жизни близкородственными языками может потребовать большего языкового контроля и, как следствие, лучше тренировать мозг. 

Источник
theins.ru logotheins
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