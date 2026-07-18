Исследование: Из-за Сахары воздух в Европе становится опаснее.

За последнее десятилетие концентрация пыли из пустыни Сахара в Европе увеличилась на 10–25%, а в Великобритании загрязнение воздуха, связанное с такими переносами, выросло почти на 50%.

Об этом говорится в новом исследовании "Рост загрязнения воздуха пылью по всей Европе в условиях изменения климата", опубликованном в журнале Nature, передает unian.net

Как сообщается, специалисты проанализировали более 18,5 тысячи ежедневных измерений со 103 станций мониторинга в разных странах Европы. Наиболее высокие концентрации зафиксированы в южной части континента, особенно в Испании и на Канарских островах, через которые сахарская пыль чаще всего попадает в Европу.

Главной причиной стало усиление опустынивания в Северной Африке, которое ускоряется из-за глобального потепления и деятельности человека. Как сообщается, количество пыльных бурь почти не изменилось, но они стали значительно сильнее и переносят больше пыли на север.

Чем опасна сахарская пыль для человека

Как сообщается, всплески концентрации пыли сопровождаются ростом числа смертей от инфарктов и острых заболеваний дыхательной системы. Длительное воздействие загрязненного воздуха также повышает риск развития астмы, хронического бронхита и других болезней легких.

Особенно уязвимы дети, пожилые люди и люди с хроническими заболеваниями. Среди наиболее распространенных симптомов - кашель, затрудненное дыхание, чувство сдавленности в груди и раздражение глаз, носа и горла.

Еще одно известное последствие - так называемый "кровавый дождь". Во время осадков капли захватывают частицы сахарской пыли, из-за чего после дождя на автомобилях, окнах и других поверхностях остаются рыжевато-коричневые следы.

Помимо этого сахарская пыль также снижает эффективность солнечных панелей. Оседающие частицы перекрывают доступ солнечного света, уменьшая выработку электроэнергии на 15–30%, а во время сильных пыльных бурь потери могут превышать 50-80%.

Ученые предупреждают, что с дальнейшим потеплением климата проблема будет только усиливаться.

Изменение климата угрожает крупным городам

Уже через 50 лет несколько крупных городов могут превратиться в пустыню из-за изменения климата. Ученые предупреждают, что к 2018 году центральная часть США станет жарче и суше, а традиционные прерии постепенно сменятся более пустынной растительностью.

Кроме того, серьезно изменится и восток США, где прохладные смешанные и хвойные леса постепенно уступят место более засухоустойчивой растительности.