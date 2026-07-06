Исследование: 3I/ATLAS возникла задолго до появления Солнечной системы.

Международная группа исследователей выяснила, что межзвёздная комета 3I/ATLAS сформировалась около 10 млрд лет назад в одной из холодных областей Млечного Пути. К такому выводу учёные пришли после анализа состава газовой оболочки.

Астрономы изучили комету после того, как в 2025 году она прошла через внутреннюю часть Солнечной системы между орбитами Земли и Марса. Во время сближения с Солнцем поверхностные льды начали испаряться, благодаря чему специалисты смогли исследовать выделившиеся газы с помощью инфракрасного спектрографа NIRSpec космического телескопа James Webb Space Telescope, передает nature.com

Анализ показал необычно высокое содержание дейтерия — тяжёлого изотопа водорода. Его концентрация оказалась более чем в 30 раз выше, чем у всех известных комет Солнечной системы. По словам исследователей, такие значения могли сформироваться только в условиях очень низких температур на ранних этапах развития галактики.

Ещё одним свидетельством возраста объекта стало соотношение изотопов углерода. В составе кометы обнаружили крайне низкое содержание углерода-13 по сравнению с углеродом-12. Поскольку количество углерода-13 в Млечном Пути постепенно увеличивалось по мере появления новых поколений звёзд, его дефицит говорит о том, что объект возник ещё до значительного химического обогащения галактики.

Кроме того, в газовом хвосте 3I/ATLAS учёные обнаружили соединения цианида. Эти вещества относят к числу пребиотических соединений, которые участвуют в химических процессах, связанных с образованием органических молекул. Авторы работы считают, что находка поддерживает гипотезу о широком распространении компонентов, необходимых для возникновения жизни, в разных областях Вселенной.