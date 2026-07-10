Шарлиз Терон напугала своим внешним видом.

50-летняя американская актриса Шарлиз Терон активно продвигает свой новый фильм "Одиссея", в котором сыграла могущественную древнегреческую волшебницу Цирцею (Кирку).

На одной из премьер камера "словила" звезду Сети, после чего пользователи начали обсуждать её резкое похудение, пишет focus.ua

В частности, поклонники актрисы предположили, что она пользуется популярными инъекциями для похудения. "Оземпик нашёл ещё одну девушку", — написала одна из пользовательниц в Х.

В комментариях разгорелась дискуссия:

"Честно спрашиваю, что с ней случилось?"

"Это не Оземпик. Это результат правильных ежедневных тренировок и здорового питания".

"Подождите, кто это? Я на секунду подумала, что это Шарлиз Терон, но это невозможно".

"Стыдиться своего тела — это не то, что нужно. Шарлиз сыграла культовые роли, привлекла внимание к сложным проблемам и построила невероятную карьеру, руководствуясь невыполнимыми стандартами Голливуда. Она по-прежнему впечатляет, талант и сила не исчезают вместе с размером платья. Давайте поддержим женщин".

"Вы уверены, что это Оземпик, или она просто больна?"

"Скелетный шик. Кому нужна еда, когда у тебя есть контракты?".