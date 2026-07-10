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focus.ua logofocus
10 Июля 2026, 21:00
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Шарлиз Терон напугала своим внешним видом

50-летняя американская актриса Шарлиз Терон активно продвигает свой новый фильм "Одиссея", в котором сыграла могущественную древнегреческую волшебницу Цирцею (Кирку).

Шарлиз Терон напугала своим внешним видом.
Шарлиз Терон напугала своим внешним видом.

На одной из премьер камера "словила" звезду Сети, после чего пользователи начали обсуждать её резкое похудение, пишет focus.ua

В частности, поклонники актрисы предположили, что она пользуется популярными инъекциями для похудения. "Оземпик нашёл ещё одну девушку", — написала одна из пользовательниц в Х.

В комментариях разгорелась дискуссия:

"Честно спрашиваю, что с ней случилось?"

"Это не Оземпик. Это результат правильных ежедневных тренировок и здорового питания".

"Подождите, кто это? Я на секунду подумала, что это Шарлиз Терон, но это невозможно".

"Стыдиться своего тела — это не то, что нужно. Шарлиз сыграла культовые роли, привлекла внимание к сложным проблемам и построила невероятную карьеру, руководствуясь невыполнимыми стандартами Голливуда. Она по-прежнему впечатляет, талант и сила не исчезают вместе с размером платья. Давайте поддержим женщин".

"Вы уверены, что это Оземпик, или она просто больна?"

"Скелетный шик. Кому нужна еда, когда у тебя есть контракты?".

Источник
focus.ua logofocus
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