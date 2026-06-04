4 Июня 2026, 23:27
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Платье Dior и письмо Миллера: вещи Мэрилин Монро проданы за 2,5 млн долларов
Личные вещи известной американской актрисы Мэрилин Монро были проданы на торгах в США. Одежду, посуду, письма и украшения звезды раскупили более чем за 2,5 млн долларов на аукционе в Беверли-Хиллз.
Об этом сообщает Page Six, передает media.az
Так, самой дорогой покупкой на торгах стал костюм Christian Dior. За него отдали порядка 450 000 долларов. Было продано личное письмо драматурга Артура Миллера к М. Монро. Оно обошлось покупателю в 62 000 долларов.
На торгах также было реализованы браслет актрисы, ее часы Фаберже и серый кашемировый кардиган. Личный телефонный справочник кинозвезды купили за 75 000 долларов.