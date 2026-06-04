Платье Dior и письмо Миллера: вещи Мэрилин Монро проданы за 2,5 млн долларов.

Об этом сообщает Page Six, передает media.az

Так, самой дорогой покупкой на торгах стал костюм Christian Dior. За него отдали порядка 450 000 долларов. Было продано личное письмо драматурга Артура Миллера к М. Монро. Оно обошлось покупателю в 62 000 долларов.

На торгах также было реализованы браслет актрисы, ее часы Фаберже и серый кашемировый кардиган. Личный телефонный справочник кинозвезды купили за 75 000 долларов.