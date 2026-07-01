Одержимый фанат заплатил $200 000, чтобы его похоронили рядом с Мэрилин Монро.

Для большинства фанатов увлечение знаменитостью ограничивается пересмотром фильмов с их участием или регулярной покупкой дорогущих билетов на концерты.

Но для 62-летнего технологического инвестора Энтони Джабина (Anthony Jabin) это означает готовность провести вечность за одной стеной со своим кумиром, передает news.am

В 2024 году Джабин довел свое пожизненное увлечение Мэрилин Монро до абсолютного максимума. Он выложил $195 000 на аукционе Julien’s Auctions за одноместную ячейку в мавзолее кладбища Pierce Brothers Westwood Village Memorial Park в Лос-Анджелесе. Это скромный участок лично для него, расположенный на один ряд выше и на четыре места левее места упокоения легендарной блондинки.

«Я купил крипту рядом с Мэрилин Монро, потому что это шанс, который выпадает раз в жизни — провести вечность с самой культовой актрисой всех времен. И она определенно моя любимая блондинка!» — восторженно поделился Джабин с изданием The Post, добавив, что каждый год отправляет цветы к ее мемориалу в день ее рождения.

Сегодня состоятельные люди готовы выкладывать шестизначные и семизначные суммы, чтобы зарезервировать места захоронения рядом с кинозвездами, легендами музыки и политиками, превращая знаменитые кладбища Америки в закрытые элитные поселки для мертвых.

Охота за элитными сотками в Голливуде

На знаменитом кладбище Hollywood Forever в Лос-Анджелесе, где сегодня проводят кинопоказы, концерты, туры и занятия йогой, спрос на «соседство со звездами» огромен. Йогу Кантиах (Yogu Kanthiah), совладелец кладбища, отмечает, что для многих семей близость к знаменитости — это способ прикоснуться к истории Голливуда.

В самом престижном секторе кладбища — Garden of Legends («Сад легенд») — цены на участки стартуют от $200 000 и могут превышать $6 млн за эксклюзивные склепы, построенные по индивидуальному проекту.

По словам директора по частным владениям Ноэль Берман (Noelle Berman), клиенты во время туров на гольф-карах регулярно просят подобрать им место поближе к Джонни Рамону или Нилу Седаке. Ажиотаж столь велик, что продажи совершаются заранее. Это напоминает покупку элитной недвижимости в Нью-Йорке, с той лишь разницей, что у этой аренды нет срока окончания.

«Подруги Дороти» и прижизненная выставка в нише

В павильоне Джуди Гарленд стоимость ниш для урн с прахом варьируется в зависимости от близости к самой актрисе. 49-летний художник Джеффри Дикер выложил более $50 000 за стеклянную нишу размером с большую обувную коробку в нескольких шагах от исполнительницы роли Дороти.

Для Дикера эта связь глубоко личная. «Еще до того, как я осознал, что я гей, я смотрел на Джуди Гарленд в "Волшебнике страны Оз". Этот фильм всегда был фантастической страной, куда можно сбежать от реальности. Если уж уходить красиво, то рядом с ней».

Ноэль Берман подтверждает, что пожилые представители ЛГБТК+ сообщества часто ищут места именно рядом с Гарленд. В эпоху, когда открыто заявлять о своей ориентации было смертельно опасно, фраза «друг Дороти» (в честь ее героини) служила тайным паролем для поиска единомышленников.

Нью-Йоркский стиль: «Джазовый уголок» в Бронксе

В Нью-Йорке кладбищенский тренд выглядит иначе — здесь больше истории и культурного наследия. На кладбище Вудлон в Бронксе и Грин-Вуд в Бруклине (где покоятся Леонард Бернстайн и Жан-Мишель Баския туристы и покупатели ищут совершенно другие имена.

В Вудлоне еще в XIX веке поняли, что знаменитые покойники привлекают клиентов. Когда в 1870 году здесь похоронили героя Гражданской войны адмирала Дэвида Фаррагута, люди стали приходить на кладбище на пикники, что вызвало резкий бум продаж участков.

В XX веке эту традицию переняли музыканты. В 1959 году Дюк Эллингтон купил здесь участок земли. Когда в 1991 году неподалеку похоронили Майлза Дэвиса, зародился культовый тренд: джазовые легенды захотели покоиться рядом с джазовой королевской семьей. Сегодня в этом секторе, получившем название «Джазовый уголок», лежат Лайонел Хэмптон, Макс Роуч и Иллинойс Джакет.

79-летняя Мариан Пардо и её 85-летний муж Майкл Тункел, успешные манхэттенские специалисты, приобрели участки в Вудлоне в 2025 году именно из-за любви к джазу. По оценкам экспертов, место в этой зоне обходится примерно в $76 995.

«Мы с мужем далеко не всегда и во всем согласны друг с другом. Но в одном мы сходились всегда — в нашей любви к джазу. Я хочу покоиться там, куда люди будут приходить», — с улыбкой говорит Мариан. — «Есть старый анекдот про женщину, которая завещала развеять её прах в универмаге Bloomingdale’s, чтобы дочь навещала её хотя бы раз в неделю. Так вот, я просто хочу быть там, где людям нравится находиться».

Современная форма бессмертия

Эксперты отмечают, что этот феномен старше самого Голливуда. Веками люди платили огромные деньги, чтобы их хоронили поближе к святым, монархам, мощам или военным героям. Могилы современных селебрити — это просто цифровая версия древней традиции.

«Выбор места погребения — это манифест того, каким человек хочет остаться в памяти», — резюмирует Джин Ньюман (Gene Newman), директор по образованию компании Everplans. — «Для кого-то соседство со звездой — способ повысить свой статус на том свете. Для других — это глубоко личная связь с кумиром, которого они так и не встретили при жизни. В каком-то смысле это доступная форма бессмертия — без необходимости становиться вампиром».