В WhatsApp номера телефонов заменят на имена пользователей.

Вскоре пользоваться WhatsApp можно будет без обязательного указания номера телефона.

Сообщения о бронировании имени пользователя для профиля уже начали рассылать, передает euronews.com

Знакомая многим фраза «Добавим друг у друга в WhatsApp? Какой у тебя номер, чтобы я сначала занес тебя в свои контакты?», которая для многих пользователей этого мессенджера превратилась в привычный, но одновременно ограничивающий сценарий, к концу нынешнего года больше не будет обязательной.

Американская компания Meta с понедельника, 29 июня, начала процесс регистрации и резервирования уникальных имен пользователей для своих клиентов.

В соответствии с этим планом пользователи после запуска новой функции, которая должна быть полностью внедрена до конца 2026 года, смогут общаться друг с другом в WhatsApp, не делясь номером мобильного телефона.

Цель этого изменения — повысить уровень «конфиденциальности» пользователей, особенно в случаях, когда людей добавляют в новые группы или чаты либо когда они получают сообщения от неизвестных контактов.

Внедрение этой функции будет происходить поэтапно. Более чем трем миллиардам пользователей WhatsApp по всему миру не придется предпринимать никаких специальных действий: само приложение по очереди разошлет каждому уведомление об активации.

В этом сообщении пользователей попросят забронировать желаемое имя. Поэтому в ближайшие дни в интерфейсе чатов WhatsApp может появиться окно, которое является частью официальной процедуры и не должно путаться с поддельными или мошенническими сообщениями.

Первые сообщения в рамках этой программы были разосланы в понедельник, 29 июня.

Выбор имени пользователя и ограничения

Пользователи смогут выбрать имя, как правило представляющее собой комбинацию имени и фамилии и начинающееся с символа «@».

Однако из‑за огромного количества пользователей многие простые и распространенные имена окажутся недоступны. Таким людям придется персонализировать свое имя пользователя, добавив цифры или специальные символы, чтобы сделать его уникальным.

Дополнительная защита с помощью четырехзначного кода

Новая функция также позволяет привязать к имени пользователя четырехзначный защитный код, повышающий уровень безопасности аккаунта. Этот код потребуется при первом контакте между двумя пользователями; его задача — не допустить получения нежелательных сообщений от незнакомых людей, особенно если активирована опция приема сообщений от «всех».

Польза для бизнеса и неопределенные сроки запуска

WhatsApp пока не объявил подробный график запуска этой функции по странам. Вместе с тем «создатели контента, малый бизнес и организации» смогут подать запрос на регистрацию того же имени пользователя, которое они используют на других платформах группы Meta, таких как Facebook и Instagram.