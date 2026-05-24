Дуров: Шифрование WhatsApp - это гигантский обман пользователей.

Таким образом бизнесмен отреагировал на новость о том, что штат Техас только что подал в суд на это приложение из-за обмана пользователей по поводу конфиденциальности их данных, передает gazeta.ru

«Теперь мы знаем, что имел в виду основатель WhatsApp, когда сказал, что «продал приватность своих пользователей», — отметил Дуров и призвал юзеров пользоваться Telegram.

До этого генпрокурор Техаса Кен Пэкстон заявил, что штат подал в суд на Meta и WhatsApp из-за обмана пользователей по поводу шифрования переписки. Согласно иску, компании ложно заверяют клиентов, что их сообщения полностью зашифрованы, тогда как на деле имеют доступ почти ко всей личной переписке в мессенджере. Пэкстон подчеркнул, что WhatsApp рекламируется как безопасный и закрытый месcенджер, но не выполняет эти обещания.