theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Евровидение-2026
Арест Плахотнюка
Газовый кризис
Бельцы
Цены на топливо
Карта
Курс валют
Погода
ТВ программа
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
gazeta.ru logogazeta
24 Мая 2026, 10:12
0
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Дуров: Шифрование WhatsApp - это гигантский обман пользователей

Основатель Telegram Павел Дуров написал в своем канале, что шифрование в WhatsApp — это «гигантский обман».

Дуров: Шифрование WhatsApp - это гигантский обман пользователей.
Дуров: Шифрование WhatsApp - это гигантский обман пользователей.

Таким образом бизнесмен отреагировал на новость о том, что штат Техас только что подал в суд на это приложение из-за обмана пользователей по поводу конфиденциальности их данных, передает gazeta.ru

«Теперь мы знаем, что имел в виду основатель WhatsApp, когда сказал, что «продал приватность своих пользователей», — отметил Дуров и призвал юзеров пользоваться Telegram.

До этого генпрокурор Техаса Кен Пэкстон заявил, что штат подал в суд на Meta и WhatsApp из-за обмана пользователей по поводу шифрования переписки. Согласно иску, компании ложно заверяют клиентов, что их сообщения полностью зашифрованы, тогда как на деле имеют доступ почти ко всей личной переписке в мессенджере. Пэкстон подчеркнул, что WhatsApp рекламируется как безопасный и закрытый месcенджер, но не выполняет эти обещания.

Источник
gazeta.ru logogazeta
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте