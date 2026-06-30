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moldova1.md logomoldova1
30 Июня 2026, 10:20
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Педиатр: Родители всё чаще лечат детей по ChatGPT — это опасно

Люди всё чаще консультируются с ChatGPT по вопросам здоровья. Однако врачи предупреждают: эти инструменты дают лишь общую информацию, а решение о диагнозе и лечении остаётся за специалистом.

Педиатр: Родители всё чаще лечат детей по ChatGPT — это опасно.
Педиатр: Родители всё чаще лечат детей по ChatGPT — это опасно.

Самый большой риск заключается в том, что пациенты откладывают визит к врачу, даже когда сталкиваются с неотложным состоянием, подчеркнула врач-педиатр Вероника Арделян в программе на Moldova 1

«В последние годы родители всё чаще обращаются к ChatGPT или искусственному интеллекту. Однако они не заменяют врачебную консультацию. Часто пациенты могут неправильно истолковать информацию и отложить визит к врачу, даже когда речь идёт об экстренной ситуации. В случае серьёзных заболеваний задержка может быть крайне опасной. Поэтому важно относиться к этим инструментам как к помощнику, а не как к замене врача», — сказала Вероника Арделян.

По словам педиатра, ИИ и ChatGPT не могут провести осмотр ребёнка, поэтому необходимо как можно быстрее обращаться к врачу-специалисту.

«Совсем недавно у меня был случай: ребёнок четырёх–пяти месяцев с субфебрильной температурой. Мама пришла с распечатанным списком из ChatGPT и говорила, что нужно сделать такие-то анализы. При физическом осмотре я обнаружила, что у малыша просто режутся зубки», — рассказала врач-педиатр.

Использование искусственного интеллекта может быть полезной отправной точкой при возникновении вопросов о здоровье, однако важные решения и назначение лечения остаются за врачом.

«Даже общие анализы крови, УЗИ или другие исследования должны интерпретироваться в клиническом и физическом контексте. ChatGPT не может уловить тонкие признаки. Поэтому визит к врачу обязателен», — подчеркнула Вероника Арделян.

Педиатр пояснила, что ИИ можно использовать в ситуациях, когда врач-специалист уже поставил диагноз, например, анемию, и после того, как пациенту назначены лекарства, он может с помощью ChatGPT получить информацию о необходимом питании.

Источник
moldova1.md logomoldova1
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