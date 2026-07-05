В Канаде создали робота для опасных работ, которым можно управлять за 1500 км.

Каждая его рука способна поднимать до 30 килограммов, а одного заряда аккумулятора хватает примерно на 10 часов работы.

Канадский стартап Mirsee Robotics готовится вывести на рынок третье поколение своих гуманоидных роботов. Новая модель MH3 создана для выполнения опасных, тяжелых и однообразных производственных задач, а серийный выпуск компания рассчитывает начать уже в 2027 году. Если планы будут реализованы, за первые три года Mirsee намерена выпустить тысячи таких машин для предприятий, испытывающих нехватку персонала.

Робот для опасных производств

Разработка ведется в городе Кембридж в канадской провинции Онтарио. Сейчас инженеры собрали восемь опытных образцов MH3. Они проходят испытания и проверку всех систем, после чего компания рассчитывает перейти к массовому производству.

По словам разработчиков, робот предназначен прежде всего для работ, которые опасны, слишком утомительны или требуют постоянного повторения одних и тех же действий. Это может быть перемещение тяжелых деталей, обслуживание промышленного оборудования или выполнение операций в условиях, где человеку работать рискованно.

По сравнению с предыдущими моделями MH3 стал заметно мобильнее, получил более высокую грузоподъемность, увеличенное время автономной работы и более ловкие манипуляторы.

Основой конструкции служит колесная платформа, благодаря которой робот быстрее перемещается по производственным помещениям, чем двуногие аналоги. Каждая его рука способна поднимать до 30 килограммов, а одного заряда аккумулятора хватает примерно на 10 часов работы. Конструкция включает 31 степень свободы — так называют количество независимых движений отдельных суставов. Чем их больше, тем точнее робот может повторять движения человеческих рук и выполнять сложные манипуляции с инструментами и деталями.

Управление за полторы тысячи километров

Одной из наиболее необычных возможностей MH3 стала система дистанционного управления. Оператор может находиться на расстоянии до 1500 километров от робота и при этом практически полностью контролировать его действия.

Для этого используется шлем виртуальной реальности, который передает объемное изображение сразу с нескольких камер, установленных на роботе. Специальные перчатки отслеживают движения рук человека, после чего машина воспроизводит их почти в реальном времени.

По данным Mirsee Robotics, такой режим позволяет использовать MH3 там, где присутствие человека нежелательно или невозможно. В качестве примеров компания приводит удаленные станции очистки воды и другие промышленные объекты с повышенным уровнем опасности.

Какие технологии использовали разработчики

MH3 построен на собственных технологиях компании. Одной из ключевых стала система машинного зрения Hadron Vision System. Она использует стереокамеры и вычислительные модули NVIDIA Jetson, что позволяет роботу строить объемную картину окружающего пространства и точнее распознавать предметы, оставаясь при этом достаточно энергоэффективным.

За передвижение отвечает платформа AMP с колесами Меканума. Их особенность заключается в том, что робот может ехать вперед, назад, вбок и даже по диагонали, не разворачивая корпус. Такая маневренность особенно полезна в тесных производственных помещениях. Платформа оснащена подвеской и рассчитана на перевозку грузов массой более 300 килограммов. Для работы на пересеченной местности предусмотрена альтернативная версия с другой схемой привода.

Кроме того, компания разработала собственные электроприводы M-Drive, модульные аккумуляторы с возможностью быстрой замены без остановки работы, системы управления электродвигателями и распределения питания, а также технологию передачи видео с минимальной задержкой. Все это должно повысить надежность робота и сделать его пригодным для длительной эксплуатации в промышленности.