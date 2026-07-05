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Point.md logoPoint
5 Июля 2026, 15:00
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В Канаде создали робота для опасных работ, которым можно управлять за 1500 км

Каждая его рука способна поднимать до 30 килограммов, а одного заряда аккумулятора хватает примерно на 10 часов работы.

В Канаде создали робота для опасных работ, которым можно управлять за 1500 км.
В Канаде создали робота для опасных работ, которым можно управлять за 1500 км.

Канадский стартап Mirsee Robotics готовится вывести на рынок третье поколение своих гуманоидных роботов. Новая модель MH3 создана для выполнения опасных, тяжелых и однообразных производственных задач, а серийный выпуск компания рассчитывает начать уже в 2027 году. Если планы будут реализованы, за первые три года Mirsee намерена выпустить тысячи таких машин для предприятий, испытывающих нехватку персонала.

Робот для опасных производств

Разработка ведется в городе Кембридж в канадской провинции Онтарио. Сейчас инженеры собрали восемь опытных образцов MH3. Они проходят испытания и проверку всех систем, после чего компания рассчитывает перейти к массовому производству.

По словам разработчиков, робот предназначен прежде всего для работ, которые опасны, слишком утомительны или требуют постоянного повторения одних и тех же действий. Это может быть перемещение тяжелых деталей, обслуживание промышленного оборудования или выполнение операций в условиях, где человеку работать рискованно.

По сравнению с предыдущими моделями MH3 стал заметно мобильнее, получил более высокую грузоподъемность, увеличенное время автономной работы и более ловкие манипуляторы.

Основой конструкции служит колесная платформа, благодаря которой робот быстрее перемещается по производственным помещениям, чем двуногие аналоги. Каждая его рука способна поднимать до 30 килограммов, а одного заряда аккумулятора хватает примерно на 10 часов работы. Конструкция включает 31 степень свободы — так называют количество независимых движений отдельных суставов. Чем их больше, тем точнее робот может повторять движения человеческих рук и выполнять сложные манипуляции с инструментами и деталями.

Управление за полторы тысячи километров

Одной из наиболее необычных возможностей MH3 стала система дистанционного управления. Оператор может находиться на расстоянии до 1500 километров от робота и при этом практически полностью контролировать его действия.

Для этого используется шлем виртуальной реальности, который передает объемное изображение сразу с нескольких камер, установленных на роботе. Специальные перчатки отслеживают движения рук человека, после чего машина воспроизводит их почти в реальном времени.

По данным Mirsee Robotics, такой режим позволяет использовать MH3 там, где присутствие человека нежелательно или невозможно. В качестве примеров компания приводит удаленные станции очистки воды и другие промышленные объекты с повышенным уровнем опасности.

Какие технологии использовали разработчики

MH3 построен на собственных технологиях компании. Одной из ключевых стала система машинного зрения Hadron Vision System. Она использует стереокамеры и вычислительные модули NVIDIA Jetson, что позволяет роботу строить объемную картину окружающего пространства и точнее распознавать предметы, оставаясь при этом достаточно энергоэффективным.

За передвижение отвечает платформа AMP с колесами Меканума. Их особенность заключается в том, что робот может ехать вперед, назад, вбок и даже по диагонали, не разворачивая корпус. Такая маневренность особенно полезна в тесных производственных помещениях. Платформа оснащена подвеской и рассчитана на перевозку грузов массой более 300 килограммов. Для работы на пересеченной местности предусмотрена альтернативная версия с другой схемой привода.

Кроме того, компания разработала собственные электроприводы M-Drive, модульные аккумуляторы с возможностью быстрой замены без остановки работы, системы управления электродвигателями и распределения питания, а также технологию передачи видео с минимальной задержкой. Все это должно повысить надежность робота и сделать его пригодным для длительной эксплуатации в промышленности.

Источник
Point.md logoPoint
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