Канада представит инициативу по созданию глобального оборонного банка.

Канада намерена объявить о создании глобального оборонного банка с участием около 10 стран-учредителей на саммите НАТО в Турции на следующей неделе.

Премьер-министр Канады Марк Карни продвигает Банк обороны, безопасности и устойчивости (DSRB) в рамках своего нынешнего призыва к созданию альянса "средних государств", передает eurointegration.com.ua со ссылкой на reuters.com

"Мы определили для себя саммит НАТО в качестве крайнего срока... Наша цель – объявить список стран-учредителей", – отметила в интервью Изабель Удон, главный переговорщик Канады по запуску этой многосторонней инициативы и генеральный директор Банка развития бизнеса Канады.

Целью DSRB является укрепление обороны стран-союзниц путем привлечения до 100 миллиардов фунтов стерлингов ($133 млрд) в виде недорогого финансирования.

Удон сообщила, что в первоначальный список стран, вероятно, войдут только европейские государства (кроме Канады), но отказалась назвать их. Она оговорилась, что анонс не гарантирован и зависит от итоговых переговоров с союзниками, в частности относительно их капитальных обязательств.

"Мой премьер-министр сказал, что мы не должны стремиться к идеалу перед запуском этой инициативы, что нам следует объединить те страны, которые уже готовы стать членами-учредителями, а затем членство будет оставаться открытым", – сказала Удон.

DSRB провел продуктивные переговоры с Южной Кореей, и шансы на ее присоединение в дальнейшем составляют 50 на 50, отметила Удон. Она добавила, что ни одна другая страна G7 пока не приблизилась к подписанию соглашения.

На данный момент к Канаде публично присоединился только Люксембург, который станет европейской базой банка. В пятницу Карни заявил, что присоединиться намерена "критическая масса" стран, не назвав их.

DSRB просит страны вносить взносы пропорционально размеру их экономик. Это может привести к тому, что Канада выделит до 1,5 миллиарда евро ($1,7 млрд), тогда как более мелкие страны будут платить от 500 до 750 миллионов евро, сообщил источник, знакомый с этим вопросом.

Великобритания воздерживается от присоединения к DSRB, отдавая предпочтение собственному проекту финансирования обороны, известному как MDM, совместно с Нидерландами и Финляндией. Однако, по словам двух источников, она изучала возможности согласования или слияния его с DSRB.

Германия ранее также дистанцировалась от проекта, но представитель Министерства финансов заявил, что с тех пор она присоединилась к переговорам по DSRB в качестве наблюдателя и в настоящее время оценивает результаты.

Страна G7 Италия, а также Испания, Турция, Бельгия и Украина проанализировали эти предложения, сообщили многочисленные источники. Министерство иностранных дел Турции не сразу прокомментировало участие страны, но источники отмечают, что Анкара заинтересована в проекте.

Нидерланды заявили, что не участвуют, а представитель правительства отметил, что страна полностью сосредоточена на своей инициативе MDM совместно с Великобританией и Финляндией.

Группа бывших советников НАТО по вопросам безопасности, бывших высокопоставленных военных и банкиров предложила создать DSRB в 2024 году. К проекту, наряду с канадскими RBC, BMO, CIBC, National Bank of Canada, Scotiabank и TD Bank, присоединились ведущие мировые банки, в частности JPMorgan, Deutsche Bank, Commerzbank и ING.