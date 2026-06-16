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nv.ua logonv
16 Июня 2026, 23:32
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В Канаде создали плавучую солнечную станцию с пузырьками от мороза

Исследователи Западного университета (Канада) создали плавучую солнечную электростанцию на основе пенопласта и пузырьков.

В Канаде создали плавучую солнечную станцию с пузырьками от мороза.
В Канаде создали плавучую солнечную станцию с пузырьками от мороза.

Испытали её в водоёме для ливневых вод в Онтарио, передает nv.ua

Солнечным станциям обычно требуется земля, за которую приходится конкурировать с сельским хозяйством или природоохранными зонами. Для теплых регионов есть альтернатива — плавучие панели на пластиковых понтонах над озерами и водохранилищами. Но в канадскую зиму толстый плавающий лед способен раздавить такие конструкции.

Для решения проблемы холода учёные использовали пенопластово-пузырчатую конструкцию. Гибкие монокристаллические солнечные панели прикрепили к толстым водонепроницаемым листам пенопласта, чтобы уменьшить воздействие ветра. А под водой разместили систему аэрации.

Насос на берегу подает пузырьки со дна пруда, они выносят более тёплые глубинные слои воды на поверхность и освобождают её от льда. В дни, когда остальная часть пруда замерзала, вода вокруг солнечных панелей оставалась чистой.

За год непрерывных наблюдений система аэрации потребляла лишь до 0,02% энергии, вырабатываемой панелями. На пике, во время самых сильных зимних штормов, она снижала выработку на 14,5%. Солнечная станция выработала 7,7 МВт·ч за год — примерно на 2,7% больше, чем стандартная плавучая система.

«Результаты этого исследования показали, что плавучие фотоэлектрические системы на основе пенопласта — перспективная и адаптивная платформа для производства возобновляемой энергии», — отметили авторы.

Готовая установка также помогла сэкономить воду. Массив на пенопластовой основе действовал как физический щит, блокируя прямой солнечный свет и отсекая ветер, который обычно ускоряет испарение. По подсчётам учёных, если покрыть панелями половину пруда в Онтарио, система будет ежегодно удерживать около 927 кубических метров воды для орошения.

Источник
nv.ua logonv
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