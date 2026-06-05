theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
meduza.io logomeduza
5 Июня 2026, 18:45
3
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Разработчик Claude призвал замедлить развитие искусственного интеллекта

На сайте компании Anthropic, разрабатывающей ИИ-модель Claude, опубликована статья с призывом замедлить или приостановить развитие ИИ.

Разработчик Claude призвал замедлить развитие искусственного интеллекта.
Разработчик Claude призвал замедлить развитие искусственного интеллекта.

Один из ее авторов — сооснователь Anthropic Джек Кларк, передает meduza.io

В статье говорится, что системы ИИ приблизились к этапу рекурсивного самосовершенствования — способности развиваться без участия человека. Как будет выглядеть мир, где ИИ сможет улучшать себя сам, в Anthropic не знают.

Статья призывает лидеров в области ИИ затормозить развитие технологии, чтобы дать обществу время для адаптации. Однако оговаривается, что для этого необходима глобальная система контроля, которая позволит избежать риска скрытого обучения новых моделей.

В мире уже создавали режимы верификации для других сложных технологий — например, Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Но на создание таких режимов — как инфраструктуры, так и доверия — уходили десятилетия. У нас нет столько времени.

Anthropic была создана пять лет назад командой выходцев из OpenAI во главе с Дарио Амодеи. В 2026 году Anthropic достигла успеха со своими инструментами для программирования Claude Code. Оценка компании превысила оценку ее конкурента OpenAI (создателя ChatGPT) и достигла 965 миллиардов долларов. 1 июня Anthropic анонсировала скорый выход на биржу.

Источник
meduza.io logomeduza
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте