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theguardian
31 Июля 2026, 23:25
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Отработавшая ступень ракеты SpaceX врежется в Луну 5 августа

Верхняя ступень ракеты, запущенной компанией SpaceX более года назад для вывода на орбиту пары лунных посадочных модулей, столкнётся с поверхностью Луны.

Отработавшая ступень ракеты SpaceX врежется в Луну 5 августа.
Отработавшая ступень ракеты SpaceX врежется в Луну 5 августа.

Это произойдёт в среду, в результате чего образуется кратер и поднимется облако пыли, передает theguardian.com

По прогнозам эксперта по отслеживанию космических объектов Билла Грея, скорость удара составит 8700 км/ч, что в семь раз выше скорости звука. Столкновение произойдёт недалеко от кратера Эйнштейна на освещённом Солнцем западном краю Луны. Наилучшие условия для наблюдения за событием, которое случится в предрассветные часы, будут у восточных регионов США и Канады, а также у большей части Южной Америки.

По словам специалистов, столкновения можно было бы избежать, если бы ступень вывели на гелиоцентрическую орбиту. Нынешний удар придётся на ближнюю сторону Луны, а его энергия будет эквивалентна взрыву трёх тонн тротила. Вспышка от удара, которая продлится менее секунды, вероятно, будет слишком слабой для наблюдения с Земли.

Бенджамин Фернандо из Лос-Аламосской национальной лаборатории ожидает, что ударный кратер будет около 27 метров в поперечнике и 5 метров глубиной. Такой кратер слишком мал, чтобы его можно было увидеть с Земли, но он будет различим для космических устройств. Лунный разведывательный орбитальный аппарат NASA и южнокорейский Danuri сделают снимки места столкновения до и после события.

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Источник
theguardian
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