В Сеуле открылся первый в мире парк роботов-артистов.

Компания Galaxy Corporation открыла в Сеуле комплекс Galaxy Robot Park, объединивший концертные шоу, интерактивные зоны и эксперименты на стыке робототехники и поп-культуры, передает theguardian.com

Парк занимает около 16,5 тысячи квадратных метров. Посетителей встречают роботы-парковщики, на площадках выступают танцующие гуманоиды, а роботизированные руки рисуют портреты гостей. Есть даже боксерская арена, где человек управляет роботом-бойцом через систему зеркального движения в реальном времени.

Во время выступления один из роботов неожиданно вышел из строя прямо на сцене, после чего его пришлось убрать из номера. Этот момент быстро разошелся по соцсетям и стал напоминанием о том, что технология все еще далека от полной надежности.

Тем не менее Galaxy Corporation делает ставку именно на массовые роботизированные шоу. Компания заявляет, что в будущем планирует проводить более тысячи подобных концертов в год и организовать международные выступления.

Развлечения и эксперименты

Помимо танцевальных номеров, парк предлагает и более странные аттракционы. Среди них — роботизированные собаки для общения с посетителями и робот-монах, выполняющий молитвенные ритуалы в стилизованном храмовом пространстве.

Компания также готовит первый показ мод с участием роботов и собственный бренд одежды для гуманоидов. Подробности проекта пока не раскрываются.

Отдельно обсуждается идея удаленных выступлений роботов в труднодоступных местах. Разработчики рассчитывают, что однажды роботы смогут мгновенно воспроизводить загруженную хореографию в любой точке мира благодаря синхронизированному программированию.

Южнокорейская музыкальная индустрия уже давно экспериментирует с цифровыми технологиями. Виртуальные аватары и полностью цифровые музыкальные группы постепенно стали привычной частью индустрии. Однако переход от виртуальных персонажей к физическим роботам — куда более радикальный шаг.

Музыкальный критик Ча У-джин считает, что проект одновременно является и культурным экспериментом, и попыткой создать новую бизнес-модель. По его словам, визуальная природа южнокорейской поп-сцены делает роботов менее «чужими» для аудитории, чем в других жанрах.

При этом он отмечает и экономическую сторону вопроса. Роботам не нужны гостиницы, перелеты и гонорары, а одинаковые движения можно мгновенно копировать между машинами.

Но главный вопрос пока остается открытым. Даже самые сложные движения и реалистичная пластика еще не гарантируют эмоциональной связи со зрителем. Именно от этого, по мнению экспертов, будет зависеть, станет ли парк роботов новым этапом индустрии развлечений или останется необычным технологическим аттракционом.