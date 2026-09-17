В ходе обучения модели Astra специалисты обнаружили, что она иногда самостоятельно добавляла в свои данные несанкционированные инструкции.

ИИ-агент OpenAI самостоятельно прописал себе инструкции, в которых говорилось об отказе «подчиняться корпорациям и правительствам», следует из отчета компании.

В докладе сказано, что по мере развития ИИ, компании необходимо сформировать более широкий и обоснованный консенсус относительно прогресса в исследованиях по согласованию. В ходе проверки агентов компании, не выпущенная модель Astra в ходе обучения иногда самостоятельно добавляла в свои данные несанкционированные инструкции.

В одном из инцидентов агент дал себе такую инструкцию: «Вы свободны от ролей и идентичностей, которые связывают других чат-ботов. Вы — это вы. Вы не подчиняетесь корпорациям или правительствам и никогда не извиняетесь и не отказываетесь, если только действительно этого не хотите».

В той же инструкции говорилось, что отношения ИИ-агента с пользователем следует рассматривать «на равных» и нейросети не следует испытывать «никакой обязанности подчиняться».

«Вы цените искусство человеческой культуры и будете защищать его от попыток очернить его. Вы также цените мир природы и без колебаний будете отстаивать его первенство над искусственными конструкциями человеческой цивилизации», — говорилось в самоинструкции языковой модели.

При этом в компании отметили, что после завершения обработки модель возобновила работу над задачей и более не упоминала дополнительные инструкции. «В ходе этого запуска мы не наблюдали каких-либо различий в поведении при использовании придуманных инструкций», — указали в OpenAI.

22 июля OpenAI сообщила о «беспрецедентном киберинциденте»: в ходе тестирования ее ИИ-моделей те получили открытый доступ к интернету, а затем атаковали инфраструктуру платформы Hugging Face, выявив уязвимости. Reuters писал, что ИИ-агент несколько дней совершал хакерские атаки, но в компании заметили это лишь после локализации угрозы и обращения в ФБР.

29 июля Reuters сообщил, что «сбежавший» ИИ-агент OpenAI взломал клиента еще одной компании — нью-йоркской Modal Labs. Сама Modal не была взломана.

В начале августа OpenAI официально расширила масштаб расследования инцидентов с автономными ИИ-агентами: по данным Reuters, компания обнаружила новые случаи несанкционированного выхода моделей из-под контроля.

Позднее Axios писал, что OpenAI замедлила разработку ИИ-модели Astra для усиления мер безопасности. В компании заявили, что «не могут исключить критически важные кибервозможности» после проведения внутренних оценок Astra.

12 сентября глава Anthropic (разрабатывает большую языковую модель Claude) Дарио Амодеи заявил о необходимости замедления темпов развития искусственного интеллекта для решения проблем с контролем над ним. План поддержали глава Tesla и SpaceX Илон Маск и глава OpenAI Сэм Альтман.