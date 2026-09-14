theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Point.md logoPoint
14 Сентября 2026, 21:38
5 856
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

OpenAI нанимает подрядчиков для чтения реальных переписок пользователей ChatGPT

OpenAI набирает сотни подрядчиков, которые читают массив реальных запросов пользователей ChatGPT, причём иногда с личной чувствительной информацией.

OpenAI нанимает подрядчиков для чтения реальных переписок пользователей ChatGPT.
OpenAI нанимает подрядчиков для чтения реальных переписок пользователей ChatGPT.

Рецензенты видят целые переписки между пользователями и чат-ботом, о чем большинство из более чем 900 млн пользователей ChatGPT, вероятно, не подозревает, передает 404media.co

Задача этих команд — улучшать ответы ChatGPT: подрядчики оценивают и критикуют сгенерированные чат-ботом реплики. Как показывают внутренние документы, увиденные 404 Media, контрактников учат отучать ChatGPT от антропоморфизации себя и от избыточной угодливости — проблемы, которая отчасти привела к тому, что чрезмерно уступчивая модель 4o была связана, согласно ряду исковых заявлений, с несколькими случаями самоубийств пользователей. Проект получил внутреннее кодовое название Project Lily. Какую именно модель OpenAI тренирует таким образом, в материалах не указано.

Рецензенты не видят имена пользователей, а OpenAI заявила 404 Media, что пытается удалять личные данные до того, как запросы попадают к ним, — с помощью модели Privacy Filter. Однако в компании признают, что чувствительные детали иногда всё равно проходят фильтрацию: по описанию самой OpenAI, модель может «пропускать нестандартные идентификаторы или неоднозначные упоминания приватной информации». По словам одного из рецензентов, с которым говорило издание, пользователи, скорее всего, не представляют, что их переписку анализирует «какой-то подрядчик».

Работу подрядчикам организует компания Mercor через рекрутинговую фирму Crossing Hurdles. По словам одного из рецензентов, живущего в Северной Америке, оплата превышает $50 в час — заметно выше, чем в среднем платят за похожую работу по модерации контента в технологическом секторе. Anthropic подтвердила 404 Media, что также применяет ревью реальных переписок людьми для улучшения своих моделей — но только у пользователей, включивших в настройках приватности опцию Help improve our AI models («Помогать улучшать наши модели»). При этом компания предварительно удаляет из диалогов идентификаторы аккаунта, включая email.

Подпишитесь на новости Point.md в Google
Источник
Point.md logoPoint
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте