OpenAI готова замедлить разработки в сфере ИИ из-за угрозы человечеству.

Но замедления внутри OpenAI Сэму Альтману мало. Он надеется, что и другие лаборатории, занимающиеся разработкой передовых систем, нажмут на тормоз и согласятся сихнронизировать скорость. Разумеется, ради будущего всего человечества.

Поводом для таких заявлений стала череда отставок исследователей безопасности из Anthropic, Google DeepMind и OpenAI. Специалисты пишут алармические треды в Твиттере и выражают обеспокоенность рисками неконтролируемого создания сверхинтеллекта, а свыше 1000 сотрудников технологических компаний ранее подписали петицию с требованием создать механизм контроля скорости развития ИИ.

Хотя очевидно, что ведущие ИИ-компании не будут синхронизировать скорость обучения. Китай среди лидеров, но отстает от компаний из США на несколько месяцев. Власти КНР не пойдут на замедление, так как это позволит американским компаниям сохранить лидерство. Но и власти США не допустят, чтобы замедление как-то повлияло на их статус ведущей мировой державы.