Маск предсказал исчезновение дефицита с развитием ИИ.

Дефицит товаров и услуг в мире исчезнет по мере развития искусственного интеллекта и робототехники.

Об этом заявил глава SpaceX и Tesla Илон Маск, передает cgtn.com

По словам предпринимателя, благодаря ИИ производство товаров и услуг может вырасти до уровня, значительно превышающего возможности их потребления людьми. «Я думаю, что уровень изобилия будет таким, что его будет больше, чем кто-либо вообще сможет потребить», — заявил миллиардер.

С 90% вероятностью исход развития ИИ будет положительным и приведет к процветанию, считает предприниматель. «Мы не хотим расслабляться из-за 10% вероятности плохого исхода. Поэтому нам нужно внимательно следить за этим», — подчеркнул глава Tesla.

Маск также предположил, что в будущем в ряде компаний на одного человека могут приходиться сотни или тысячи физических и цифровых роботов, что значительно увеличит его производительность.

Предприниматель отметил, что роботы смогут работать до 168 часов в неделю, поскольку им не нужны сон, еда и выход на пенсию. По его прогнозу, в течение десяти лет в мире может появиться не менее 1 млрд человекоподобных роботов. «Мой прогноз таков: по меньшей мере миллиард человекоподобных роботов появится в течение 10 лет», — сказал Маск. При дальнейшем росте их число через 15 лет может достичь 10 млрд, а через 20 лет — 100 млрд, добавил он.

Глава Tesla уже не раз прогнозировал сокращение роли человеческого труда. В марте Маск заявил, что в будущем людям не придется работать благодаря развитию ИИ, однако у них сохранится высокий доход.

В октябре 2025 года миллиардер заявил, что ИИ и роботы заменят все рабочие места, а работа станет необязательной.

По словам Маска, к концу 2026 года ИИ станет умнее любого отдельного человека, а в течение пяти лет превзойдет коллективный разум человечества.