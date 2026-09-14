theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Point.md logoPoint
14 Сентября 2026, 12:42
4 562
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Маск анонсировал запуск ИИ-компьютеров в космос в 2027 году

Компания SpaceX начнет в 2027 году запускать в космос суперкомпьютеры, которые обрабатывают задачи искусственного интеллекта. Об этом сообщил глава компании Илон Маск в соцсети X.

Маск анонсировал запуск ИИ-компьютеров в космос в 2027 году.
Маск анонсировал запуск ИИ-компьютеров в космос в 2027 году.

Маск ответил на публикацию другого пользователя. Тот написал, что «дата-центры» могут появиться к 2035 году, если компании-производители «разберутся с охлаждением».

«Я вполне уверен, что SpaceX будет запускать ИИ-компьютеры Nvidia VR NLV72 в космос в следующем году», — ответил на публикацию Илон Маск.

В марте глава SpaceX прогнозировал, что через три года вычислительные мощности для ИИ-моделей будет выгоднее размещать в космосе, а не на Земле. В августе SpaceX и Nvidia сообщили о стратегическом партнерстве для работы над космическим центром обработки данных для искусственного интеллекта.

Подпишитесь на новости Point.md в Google
Источник
Point.md logoPoint
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте