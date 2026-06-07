Интернет перестал быть местом людей: ИИ-боты обогнали людей по объему веб-трафика.

ИИ-агенты и другие автоматизированные системы впервые начали генерировать больше запросов к веб-страницам, чем люди. Об этом сообщил гендиректор Cloudflare Мэтью Принс со ссылкой на данные Cloudflare Radar.

По данным компании, на ботов сейчас приходится 57,5% HTTP-запросов к HTML-контенту, тогда как на людей — 42,5%. Принс отметил, что ожидал такого перелома только к концу 2027 года, однако развитие ИИ-агентов ускорило процесс.

При этом речь идет именно о числе запросов, а не о человеческом внимании или времени, проведенном в интернете. По этим показателям люди по-прежнему значительно превосходят ботов. Принс приводил такой пример: человек, выбирая камеру, может открыть пять сайтов, тогда как ИИ-агент, выполняющий ту же задачу, способен обратиться к тысячам страниц.

Рост автоматизированного трафика может изменить инфраструктуру Интернета, который долгое время строился вокруг человеческого поведения: просмотров страниц, рекламных показов, времени сессии и конверсий. Особенно уязвимыми могут оказаться издатели и рекламодатели, для которых важны не сами запросы, а действия реальных пользователей — покупка товара, оформление подписки, скачивание приложения или просмотр рекламы.

По мнению Forbes, выиграть от этих изменений могут компании, которые смогут создавать инструменты для управления бот-трафиком: определять автоматизированные системы, проверять их намерения и ограничивать частоту запросов.

Данные от Cloudflare не означают, что люди стали меньшинством в Интернете в привычном смысле. Один бот может отправить тысячи запросов за короткое время, тогда как один пользователь за это же время создает гораздо меньше обращений, но проводит на сайтах больше времени и совершает реальные действия.