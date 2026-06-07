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7 Июня 2026, 19:00
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Интернет перестал быть местом людей: ИИ-боты обогнали людей по объему веб-трафика

Есть ряд тонкостей, однако факт остается фактом: Интернет захватывает ИИ.

Интернет перестал быть местом людей: ИИ-боты обогнали людей по объему веб-трафика.
Интернет перестал быть местом людей: ИИ-боты обогнали людей по объему веб-трафика.

ИИ-агенты и другие автоматизированные системы впервые начали генерировать больше запросов к веб-страницам, чем люди. Об этом сообщил гендиректор Cloudflare Мэтью Принс со ссылкой на данные Cloudflare Radar.

По данным компании, на ботов сейчас приходится 57,5% HTTP-запросов к HTML-контенту, тогда как на людей — 42,5%. Принс отметил, что ожидал такого перелома только к концу 2027 года, однако развитие ИИ-агентов ускорило процесс.

При этом речь идет именно о числе запросов, а не о человеческом внимании или времени, проведенном в интернете. По этим показателям люди по-прежнему значительно превосходят ботов. Принс приводил такой пример: человек, выбирая камеру, может открыть пять сайтов, тогда как ИИ-агент, выполняющий ту же задачу, способен обратиться к тысячам страниц.

Рост автоматизированного трафика может изменить инфраструктуру Интернета, который долгое время строился вокруг человеческого поведения: просмотров страниц, рекламных показов, времени сессии и конверсий. Особенно уязвимыми могут оказаться издатели и рекламодатели, для которых важны не сами запросы, а действия реальных пользователей — покупка товара, оформление подписки, скачивание приложения или просмотр рекламы.

По мнению Forbes, выиграть от этих изменений могут компании, которые смогут создавать инструменты для управления бот-трафиком: определять автоматизированные системы, проверять их намерения и ограничивать частоту запросов.

Данные от Cloudflare не означают, что люди стали меньшинством в Интернете в привычном смысле. Один бот может отправить тысячи запросов за короткое время, тогда как один пользователь за это же время создает гораздо меньше обращений, но проводит на сайтах больше времени и совершает реальные действия.

Так что Интернет все еще принадлежит людям, хотя скоро все может измениться. Популярная теория о мертвом Интернете родилась не на пустом месте. Из-за развития алгоритмов, ИИ-моделей, генерирующих контент, людей в сети как будто стало меньше, а пространства пользователей сжались до узких пузырей по интересам.

Тем не менее, искусственный интеллект представлен далеко не везде. Так, недавно мы писали о росте скачиваний DuckDuckGo. После того как компания Google заявила, что поиском займется искусственный интеллект, десятки тысяч пользователей стали искать замену. Сервис, который может искать без ИИ. Так что запрос на места без искусственного интеллекта есть. И он большой. 

Источник
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