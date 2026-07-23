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eurointegration.com.ua logoeurointegration
23 Июля 2026, 15:21
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Еврокомиссия оштрафовала Google на 1 млрд долларов

Европейская комиссия наложила на Google штрафы на общую сумму 890 млн евро (1 млрд долларов) за нарушение требований Закона о цифровых рынках (Digital Markets Act, DMA).

Еврокомиссия оштрафовала Google на 1 млрд долларов.
Еврокомиссия оштрафовала Google на 1 млрд долларов.

Компанию признали виновной в предоставлении преимущества собственным сервисам в поисковой системе Google Search и в ограничениях для разработчиков приложений в магазине Google Play, передает eurointegration.com.ua

Еврокомиссия оштрафовала Google на 460 млн евро за то, что компания продвигала собственные сервисы, в частности в сферах онлайн-покупок, гостиниц, транспорта и спорта, выше аналогичных сервисов сторонних компаний в поисковой выдаче.

По заключению регулятора, Google размещал собственные сервисы на самых заметных позициях, используя улучшенные визуальные элементы и фильтры, в то время как конкурирующие сервисы не получали таких же условий.

Второй штраф в размере 430 млн евро касается деятельности Google Play. Комиссия установила, что Google ограничивал разработчиков приложений в возможности бесплатно информировать пользователей об альтернативных, зачастую более дешевых способах приобретения цифровых товаров и услуг за пределами Google Play, в частности через собственные сайты или сторонние магазины.

Кроме того, размер комиссий, взимаемых Google в таких случаях, а также продолжительность их применения были признаны несовместимыми с требованиями DMA.

Еврокомиссия обязала Google устранить нарушения. Компания должна обеспечить равное и недискриминационное отношение к сторонним сервисам в результатах поиска, а также позволить разработчикам приложений свободно рекламировать свои предложения и заключать соглашения с пользователями как в Google Play, так и за его пределами.

Google должна выполнить решение Еврокомиссии в течение 60 дней. В случае невыполнения компании грозят периодические штрафы в размере до 5% её общего мирового оборота. Еврокомиссия заявила, что продолжит взаимодействие с техногигантом для обеспечения полного выполнения требований Закона о цифровых рынках.

Источник
eurointegration.com.ua logoeurointegration
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