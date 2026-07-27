Apple хочет отказаться от функции записи видео в новых умных очках.

Apple может выпустить новые умные очки без функции записи видео ради конфиденциальности пользователей.

Согласно концепту, который обсуждался в Apple, модель предложили выпустить без встроенных камер, с сохранением ИИ-функций, аудио и звонков, либо использовать камеры только для анализа окружающего мира алгоритмами ИИ без возможности съемки фото и видео. Как отмечает Bloomberg, подобное решение перечеркнуло бы главную привлекательность очков для покупателей — возможность снимать фото и видео от первого лица. Кроме того, ИИ от Apple не развит настолько, чтобы стать главной особенностью продукта, добавляет агентство.

Изначально устройство под кодовым названием N50 должно было быть презентовано в конце 2026 года и поступить в продажу в начале 2027-го. Позже презентацию перенесли на июнь следующего года, а старт продаж — к концу года. Одной из причин задержки стало стремление решить проблемы с приватностью.

Пользователи по-прежнему испытывают беспокойство в присутствии людей в очках с камерами от Meta, так как не уверены, записываются ли их разговоры, отмечает Bloomberg. Устройства уже были запрещены в судах Нью-Йорка и некоторых районах Пенсильвании и Висконсина. Кроме того, запрет ввели в некоторых школах, спортзалах и больницах.