Заправить полный бак дизеля теперь на 500 леев дороже, чем в начале июня.

Дизельное топливо приблизилось к отметке в 35 леев, бензин тоже дорожает. Всего за два месяца цена дизтоплива выросла более чем на 40%, а полный бак теперь обходится более чем на 500 леев дороже, чем в начале июля.

Однако подорожание почувствуют не только на заправках: перевозчики и фермеры предупреждают, что новые расходы отразятся на ценах на товары и продукты питания, передает tv8.md со ссылкой на unutv.md

Автовладельцы жалуются, что подорожание серьезно ударило по их карманам. Они заправляют меньше топлива, используют машину только тогда, когда это действительно необходимо, или отказываются от других расходов, чтобы иметь возможность заправить полный бак:

«При зарплатах в Республике Молдова это слишком дорого. Хочу, чтобы цены вернулись назад, как было — 22–23 лея, это еще было нормально. А 30 с лишним — очень дорого».

«Не у всех людей есть возможность платить такую цену за бензин».

«Это международная ситуация, к сожалению, она очень сильно на нас влияет. Я ежедневно езжу. Много езжу и нуждаюсь в топливе».

«Я живу за границей, приехал в отпуск, если честно, меня это не особо затрагивает».

«Очень дорого. Ждем, может, немного снизят».

«Жалко, очень тяжело, даже не знаю, что сказать, очень трудно. Уже нужно ездить на электромобилях. Раньше на 100 леев я заправлял примерно 6 литров, а сегодня заправил машину на 100 леев — всего 3 литра».

Разница по сравнению с началом лета огромна. 1 июля дизельное топливо стоило 24 лея 41 бан за литр, а бензин — 27 леев 43 бана. По сравнению с 1 июля дизель подорожал почти на 10 леев. Это означает рост примерно на 40%. Цена бензина увеличилась более чем на 5 леев, а подорожание составляет почти 20%.

Таким образом, полный бак объемом 50 литров дизельного топлива теперь обходится почти на 500 леев дороже, чем в начале июля. В случае бензина разница составляет более 260 леев.

По данным Национального агентства по регулированию в энергетике, главной причиной подорожания топлива является рост международных котировок. Молдова импортирует практически весь объем топлива, который потребляет, поэтому внутренние цены зависят от европейского рынка и валютного курса.

В начале этой недели власти сообщали, что имеющихся запасов хватало примерно на десять дней потребления дизельного топлива и на 20 дней — бензина. По данным НАРЭ, импорт продолжается, однако снабжение зависит от поступления новых партий.

В то время как цены достигают новых рекордов, правительство предлагает повысить акциз на дизельное топливо. Так, с 2027 года его планируется ежегодно увеличивать на 20%. Согласно оценкам аналитиков, если проект налоговой политики будет одобрен парламентом, уже первое повышение может добавить около 81 бана к стоимости литра дизтоплива с учетом НДС. В правительстве объясняют повышение акцизов необходимостью постепенно привести их к минимальному уровню, установленному в Европейском союзе.