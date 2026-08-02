Жители Молдовы вложили в государственные ценные бумаги более 1,3 млрд леев.

За два года с момента запуска платформы eVMS.md жители Республики Молдова инвестировали в государственные ценные бумаги более 1,3 миллиарда леев.

За этот же период инвесторы получили свыше 60 миллионов леев в виде процентов, пишет bani.md

По данным Министерства финансов, за два года было проведено 20 подписных кампаний, причем интерес граждан неоднократно превышал объем предложенных государственных облигаций. Два выпуска облигаций, размещенных через платформу, уже достигли срока погашения и были полностью выкуплены государством.

На сегодняшний день на платформе eVMS.md зарегистрировано более 8 500 активных пользователей и почти 3 800 уникальных инвесторов. Они совершили более 16 тысяч сделок.

Возраст инвесторов составляет от 18 до 84 лет.

За два года работы возможности инвестирования через платформу постепенно расширялись. С апреля 2025 года размещение государственных ценных бумаг стало проводиться ежемесячно вместо ежеквартальных сессий.

С апреля 2026 года каждая подписная кампания включает одновременно государственные облигации со сроком обращения один, два, три и четыре года.

С мая 2026 года был введен механизм непрерывной подписки, который предоставляет инвесторам больше гибкости.

Через платформу eVMS.md физические лица могут напрямую и полностью онлайн приобретать государственные ценные бумаги.

В настоящее время очередная подписная кампания открыта до 10 августа, а следующий этап размещения пройдет с 10 по 24 августа 2026 года.