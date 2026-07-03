theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
bani.md logobani
3 Июля 2026, 15:06
18
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Молдова — в хвосте рейтинга зарплат: один швейцарец зарабатывает, как 13 молдаван

Швейцария продолжает оставаться страной с самыми высокими средними чистыми зарплатами в мире, тогда как Молдова значительно отстаёт от развитых государств.

Молдова — в хвосте рейтинга зарплат: один швейцарец зарабатывает, как 13 молдаван.
Молдова — в хвосте рейтинга зарплат: один швейцарец зарабатывает, как 13 молдаван.

Средний ежемесячный доход после уплаты налогов в нашей стране составляет всего 615 долларов, свидетельствует рейтинг, опубликованный журналом CeoWorld Magazine, сообщает bani.md

В исследовании сравниваются средние ежемесячные чистые зарплаты (после уплаты налогов и обязательных взносов) почти в 200 странах и территориях.

Согласно рейтингу, первое место занимает Швейцария со средней чистой зарплатой 8 218 долларов в месяц. Далее следуют Люксембург (6 740 долларов), США (6 562 доллара), Исландия (6 548 долларов) и Норвегия (5 772 доллара).

Первую десятку также составляют Дания (5 749 долларов), Канада (5 188 долларов), Ирландия (4 729 долларов), Нидерланды (4 688 долларов) и Сингапур (4 457 долларов).

В рейтинге Республика Молдова занимает 93-е место со средней чистой зарплатой 615 долларов в месяц. Это столько же, сколько в Таиланде, но меньше, чем в Грузии (641 доллар), Армении (648 долларов), Чили (712 долларов), Беларуси (728 долларов) и Индии (735 долларов).

Среди стран региона Румыния занимает 54-е место со средней чистой зарплатой 1 413 долларов, что более чем в два раза превышает показатель Молдовы. Польша находится на 51-м месте (1 523 доллара), Болгария — на 64-м (1 054 доллара). 

Авторы исследования отмечают, что самые высокооплачиваемые рабочие места сосредоточены в финансовом секторе, страховании, энергетике, добывающей промышленности, информационных технологиях, торговле и сфере образования.

На другом конце списка находятся административная поддержка, гостинично-ресторанный бизнес и строительство.

При этом в отчёте подчёркивается, что простого сравнения размеров зарплат недостаточно, поскольку реальная покупательная способность зависит от инфляции и стоимости жизни. В последние годы высокая инфляция, сбои в цепочках поставок и геополитическая напряжённость негативно сказались на реальных доходах населения во многих странах.

Источник
bani.md logobani
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте