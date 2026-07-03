Молдова — в хвосте рейтинга зарплат: один швейцарец зарабатывает, как 13 молдаван.

Швейцария продолжает оставаться страной с самыми высокими средними чистыми зарплатами в мире, тогда как Молдова значительно отстаёт от развитых государств.

Средний ежемесячный доход после уплаты налогов в нашей стране составляет всего 615 долларов, свидетельствует рейтинг, опубликованный журналом CeoWorld Magazine, сообщает bani.md

В исследовании сравниваются средние ежемесячные чистые зарплаты (после уплаты налогов и обязательных взносов) почти в 200 странах и территориях.

Согласно рейтингу, первое место занимает Швейцария со средней чистой зарплатой 8 218 долларов в месяц. Далее следуют Люксембург (6 740 долларов), США (6 562 доллара), Исландия (6 548 долларов) и Норвегия (5 772 доллара).

Первую десятку также составляют Дания (5 749 долларов), Канада (5 188 долларов), Ирландия (4 729 долларов), Нидерланды (4 688 долларов) и Сингапур (4 457 долларов).

В рейтинге Республика Молдова занимает 93-е место со средней чистой зарплатой 615 долларов в месяц. Это столько же, сколько в Таиланде, но меньше, чем в Грузии (641 доллар), Армении (648 долларов), Чили (712 долларов), Беларуси (728 долларов) и Индии (735 долларов).

Среди стран региона Румыния занимает 54-е место со средней чистой зарплатой 1 413 долларов, что более чем в два раза превышает показатель Молдовы. Польша находится на 51-м месте (1 523 доллара), Болгария — на 64-м (1 054 доллара).

Авторы исследования отмечают, что самые высокооплачиваемые рабочие места сосредоточены в финансовом секторе, страховании, энергетике, добывающей промышленности, информационных технологиях, торговле и сфере образования.

На другом конце списка находятся административная поддержка, гостинично-ресторанный бизнес и строительство.

При этом в отчёте подчёркивается, что простого сравнения размеров зарплат недостаточно, поскольку реальная покупательная способность зависит от инфляции и стоимости жизни. В последние годы высокая инфляция, сбои в цепочках поставок и геополитическая напряжённость негативно сказались на реальных доходах населения во многих странах.