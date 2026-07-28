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unimedia.info logounimedia
28 Июля 2026, 16:53
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Надбавку в 48 банов к цене бензина и дизеля отложили до конца августа

Повышение цен на топливо на 48 банов, предусмотренное для пополнения стратегических резервов государства, отложено на 30 дней. Об этом сообщил премьер-министр Молдовы Василе Тофан.

Надбавку в 48 банов к цене бензина и дизеля отложили до конца августа.
Надбавку в 48 банов к цене бензина и дизеля отложили до конца августа.

«Как вы знаете, был принят закон, который предусматривает, что с 1 августа мы обязаны начать пополнение государственных резервов, чтобы создать необходимый запас нефтепродуктов, в том числе дизельного топлива. Этот закон обязывает государство, как ответственного участника рынка, иметь стратегические резервы, сообщает unimedia.info

Согласно закону, с 1 августа к стоимости дизельного топлива на АЗС должны были добавить 48 банов за литр для постепенного формирования этих резервов.

В нынешних условиях это одно из решений, принятых Комиссией, и, думаю, его положительно воспримут граждане. Учитывая уже сложившуюся ситуацию с ценами на топливо, мы откладываем вступление этой меры в силу на 30 дней.

Как минимум до 25 августа мы вновь оценим ситуацию. Это означает, что с 1 августа повышения цены на 48 банов не будет. Это решение направлено на то, чтобы сохранить стоимость топлива на уровне, который будет посилен для жителей Молдовы. К вопросу о введении этой надбавки в размере 48 банов за литр мы вернемся позднее», — заявил премьер-министр.

21 июля этого года Административный совет Национального агентства по регулированию в энергетике (НАРЭ) одобрил включение в специальную торговую маржу дополнительной надбавки в размере 0,48 лея за литр бензина и дизельного топлива. Эти средства предназначены для формирования и поддержания аварийных запасов нефтепродуктов.

Источник
unimedia.info logounimedia
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