В выходные топливо в Молдове станет дороже: цены превысят 30 леев.

В предстоящие выходные водителям придется платить за топливо больше.

Сообщается, что с 25 по 27 июля стоимость как бензина, так и дизельного топлива превысит отметку в 30 леев за литр после того, как Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) утвердило новые предельные цены на фоне роста котировок на мировом рынке, вызванного обострением конфликта на Ближнем Востоке.

Максимальная цена литра бензина АИ-95 составит 30,16 лея, что на 27 банов больше нынешней.

Стандартное дизельное топливо подорожает на 49 банов — до 30,29 лея за литр.

По данным НАРЭ, рост цен связан со сбоями в морских перевозках через Ормузский пролив — один из важнейших мировых маршрутов экспорта нефти.

«Сбои в морских перевозках через Ормузский пролив привели к росту мировых котировок нефтепродуктов, что напрямую влияет на процесс формирования цен на внутреннем рынке», — отметили в НАРЭ.

В ведомстве также сообщили, что после возобновления военных действий в Иране стоимость нефти марки Brent выросла до 100 долларов за баррель. По данным Reuters, это на 27 долларов, или 37%, выше прежнего уровня.

Одновременно котировки Platts выросли на 15,7% для бензина и на 20,6% для дизельного топлива. Эти изменения напрямую отражаются на ценах в Молдове, которая полностью зависит от импорта нефтепродуктов.

«Поскольку Республика Молдова полностью зависит от импорта нефтепродуктов, эти внешние колебания влияют и на уровень розничных цен на внутреннем рынке», — подчеркнули в НАРЭ.

В агентстве заверили, что продолжат следить за ситуацией на международных нефтяных рынках и отметили, что действующий механизм формирования цен является прозрачным и обеспечивает справедливое установление стоимости топлива на автозаправочных станциях.