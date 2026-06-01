eurointegration.com.ua logoeurointegration
1 Июня 2026, 21:44
Испания разместит в Румынии 200 морских пехотинцев с техникой

Десантный корабль Castilla, принадлежащий ВМС Испании, направляется в Румынию с испанскими морскими пехотинцами, которые будут участвовать в новой миссии на восточном фланге НАТО.

Испания разместит в Румынии 200 морских пехотинцев с техникой. Фото: Profimedia
Также на борту находятся машины Vamtac и Pirana IIIC, а также логистическое оборудование, которое будет развернуто на территории Румынии, передает eurointegration.com.ua со ссылкой на digi24.ro

Бригада морской пехоты ВМС Испании отправляет в Румынию механизированную тактическую подгруппу, состоящую из более 200 солдат и почти 40 транспортных средств.

Она будет интегрирована в многонациональную бригаду под руководством Франции.

Запланированные мероприятия будут похожими на те, что уже проводились Вооруженными силами Испании в Латвии и Словакии.

Они будут включать собственные учения подразделения, учения, организованные многонациональной бригадой, находящейся в Румынии, а также мероприятия, определенные в сотрудничестве с румынскими Вооруженными силами.

Тактическая подгруппа будет состоять преимущественно из личного состава 10-й роты 3-го механизированного батальона и будет иметь до 13 боевых машин Pirana IIIC. Также будет развернут взвод, оснащенный 12,7-мм тяжелыми пулеметами, установленными на машинах 4x4 Vantac ST5 из 1-го воздушно-десантного батальона.

В состав контингента также войдут противотанковые ракеты Spike, беспилотные летательные аппараты, группы по разминированию, подразделение логистической поддержки и медицинский персонал.

