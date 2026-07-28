В Молдове запасов топлива хватит на 7 дней.

Об этом сообщает директор Центра управления кризисами Сергей Дьякону.

Глава Центра управления кризисами отметил ограниченность имеющихся резервов, указав на необходимость скорейшего возобновления поставок, сообщает rupor.md

«На данный момент запасов дизельного топлива хватит на семь дней. Мы ожидаем новые поставки», — заявил Сергей Дьякону.

Напомним, что дефицит топлива в стране возник из-за логистических и региональных факторов, существенно повлиявших на импорт нефтепродуктов через румынские порты и заводы.

Правительство на 30 дней ввело режимы повышенной готовности в энергетическом и гидрологическом секторах. Решения приняли 28 июля на внеочередном заседании, созванном премьер-министром Василием Тофаном из-за перебоев с поставками дизельного топлива и снижения уровня воды в Днестре.

По словам Тофана, проблемы с дизтопливом вызвало наложение сразу нескольких региональных кризисов. Повреждение терминалов в Новороссийске ограничило экспорт казахстанской нефти, которая служит основным сырьем для румынского нефтеперерабатывающего завода Petromidia. На ситуацию также повлияли конфликт на Ближнем Востоке и снижение уровня Дуная, из-за которого баржи с топливом не могут загружаться полностью и беспрепятственно доходить до Джурджулешт.

Министр энергетики Дорин Жунгиету сообщил, что к 27 июля дизельного топлива не было на 53 молдавских заправках. Молдова импортирует из Румынии около 99% бензина, 70% дизтоплива, 70% сжиженного газа и весь авиационный керосин. Казахстан уже объявил о возобновлении экспорта нефти, однако восстановление поставок займет время. По оценке Жунгиету, запуск трубопровода и доставка первого танкера до терминала в Констанце потребуют от пяти до семи дней. После этого заводу понадобится еще несколько дней для восстановления нормальных объемов переработки.