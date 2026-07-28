theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
rupor.md logorupor
28 Июля 2026, 11:11
13 468
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

В Молдове запасов топлива хватит на 7 дней

Об этом сообщает директор Центра управления кризисами Сергей Дьякону.

В Молдове запасов топлива хватит на 7 дней.
В Молдове запасов топлива хватит на 7 дней.

Глава Центра управления кризисами отметил ограниченность имеющихся резервов, указав на необходимость скорейшего возобновления поставок, сообщает rupor.md

«На данный момент запасов дизельного топлива хватит на семь дней. Мы ожидаем новые поставки», — заявил Сергей Дьякону.

Напомним, что дефицит топлива в стране возник из-за логистических и региональных факторов, существенно повлиявших на импорт нефтепродуктов через румынские порты и заводы.

Правительство на 30 дней ввело режимы повышенной готовности в энергетическом и гидрологическом секторах. Решения приняли 28 июля на внеочередном заседании, созванном премьер-министром Василием Тофаном из-за перебоев с поставками дизельного топлива и снижения уровня воды в Днестре.

По словам Тофана, проблемы с дизтопливом вызвало наложение сразу нескольких региональных кризисов. Повреждение терминалов в Новороссийске ограничило экспорт казахстанской нефти, которая служит основным сырьем для румынского нефтеперерабатывающего завода Petromidia. На ситуацию также повлияли конфликт на Ближнем Востоке и снижение уровня Дуная, из-за которого баржи с топливом не могут загружаться полностью и беспрепятственно доходить до Джурджулешт.

Министр энергетики Дорин Жунгиету сообщил, что к 27 июля дизельного топлива не было на 53 молдавских заправках. Молдова импортирует из Румынии около 99% бензина, 70% дизтоплива, 70% сжиженного газа и весь авиационный керосин. Казахстан уже объявил о возобновлении экспорта нефти, однако восстановление поставок займет время. По оценке Жунгиету, запуск трубопровода и доставка первого танкера до терминала в Констанце потребуют от пяти до семи дней. После этого заводу понадобится еще несколько дней для восстановления нормальных объемов переработки.

Источник
rupor.md logorupor
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте