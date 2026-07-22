В Молдове продолжают расти цены на топливо.

Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) 21 июля опубликовало новую максимальную стоимость бензина и дизтоплива, которая будет действовать 23 июля.

По данным НАРЭ, максимальная стоимость 95-го бензина составит 29 леев 68 банов (на 27 банов дороже) за литр, а дизтоплива - 29 леев 49 банов (на 48 банов дороже) за литр.

Напомним, что с 1 августа в стоимость бензина и дизельного топлива в Молдове включат дополнительный сбор в размере 48 банов за литр. Соответствующее решение 21 июля утвердил Административный совет Нацагентства по регулированию в энергетике.