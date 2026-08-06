В Молдове налог для банков вырастет на 50%.

Правительство Республики Молдова намерено на один год увеличить налог на прибыль банков и других финансовых учреждений на 50%.

Эта мера включена в бюджетно-налоговую политику на 2027 год и предусматривает повышение ставки налога с 12% до 18%. Об этом сообщил премьер-министр Василе Тофан, передает IPN.

По словам главы правительства, решение направлено на увеличение доходов государственного бюджета, несмотря на возможные последствия для банковского сектора.

«Многие будут аплодировать этому решению, хотя, на мой взгляд, делать этого не стоит. Мы увеличим на 50% налоги для банков и финансовых учреждений. Понимаю, что многие этому обрадуются. Общество хочет таких налогов. Я человек аналитического склада и стараюсь избегать популизма. Мы провели расчеты и осознанно приняли это решение», — заявил Василе Тофан в эфире программы Secretele Puterii на телеканале Jurnal TV.

Премьер отметил, что повышение налога связано и с определенными рисками.

«У этой меры есть свои риски. Один из них заключается в том, что изъятие одного лея из капитала банков может привести к сокращению кредитования примерно на шесть леев. Налог на прибыль банков увеличится с 12% до 18%. Иронично, что именно я, имея опыт работы в банковской сфере, выступаю с такой инициативой. Мы тщательно проанализировали ситуацию. Несмотря на риск сокращения объемов кредитования, считаю эту меру оправданной», — пояснил глава кабинета министров.

По словам Василе Тофана, повышенная ставка будет носить временный характер и будет применяться только в течение 2027 финансового года.

«Мы вводим этот налог только на один финансовый год — 2027-й. Считаю, что ожидаемый положительный эффект для бюджета превышает возможные риски, связанные с уменьшением объемов кредитования», — подчеркнул премьер-министр. Новая концепция бюджетно-налоговой реформы будет официально представлена сегодня.