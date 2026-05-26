НАРЭ утвердило тарифы на услуги по транспортировке газа, предоставляемые Vestmoldtransgaz.

Это касается квартальных, месячных, суточных и/или внутридневных продуктов стандартной мощности на газовый год 2026–2027, регулируемые входные/выходные тарифы на услуги по транспортировке природного газа, а также поправки к Положению об условиях для сторон, ответственных за балансировку, передает noi.md

В первом решении НАРЭ утвердило сохранение коэффициентов умножения, применяемых к негодовым продуктам стандартной мощности, на уровне предыдущего газового года.

Таким образом, на газовый год 2026-2027 утвержденные коэффициенты составляют:

1,05 для квартального продукта;

1,10 для месячного продукта;

1,15 для суточных и внутридневных продуктов.

Решение было принято в целях стимулирования использования инфраструктуры транспортировки природного газа, повышения рыночной ликвидности и облегчения доступа потребителей к имеющимся мощностям системы транспортировки.

В то же время, в контексте реализации Дорожной карты по повышению коммерческой привлекательности Трансбалканского маршрута и укреплению безопасности региональных поставок природного газа, утвержденной совместно с операторами системы транспортировки в регионе и поддержанной Генеральным директоратом по энергетике Европейской комиссии, НАРЭ одобрило применение коэффициента 0,1 к входному тарифу на транспортировку природного газа через точку соединения Каушаны (UA→MD) при определенных условиях транзита и резервирования мощностей.

Эта мера направлена на стимулирование регионального транзита природного газа и укрепление позиций Республики Молдова как важного регионального игрока в сфере транспортировки природного газа.

На том же заседании Совет директоров НАРЭ утвердил регулируемые тарифы на въезд/выезд для услуг по транспортировке природного газа, предоставляемых Vestmoldtransgaz, на газовый год 2026-2027.

Утвержденные тарифы:

221,16 лея/1000 м³ для группы точек въезда в газотранспортную сеть из соединений с газотранспортными сетями соседних государств;

224,58 лея/1000 м³ для группы точек выезда в газотранспортные сети соединенных соседних государств;

221,03 лея/1000 м³ для группы точек выезда в распределительные сети и/или объекты потребления конечных потребителей, подключенных к газотранспортной сети.

Новые тарифы вступят в силу 1 октября 2026 года и отражают, среди прочего, увеличение объемов транспортируемого природного газа, корректировку некоторых операционных затрат и восстановление дефицита тарифов, накопленного в предыдущие регуляторные периоды. Совет директоров НАРЭ также утвердил поправку к Регламенту об условиях работы сторон, ответственных за балансировку, принятую решением НАРЭ № 853/2025.

Поправки направлены на исправление математического и логического несоответствия, выявленного в формуле расчета компонента дефицита, используемой в механизме балансировки электроэнергетической системы, которая, однако, не привела к экономическим последствиям, поскольку до сих пор не использовалась для урегулирования дисбалансов. Утвержденные корректировки будут способствовать формированию корректных ценовых сигналов, соответствующих принципам балансирующего рынка и передовой европейской практике.

Одновременно с этим НАРЭ одобрило перенос вступления в силу правил, касающихся балансирующего механизма, с 1 июня 2026 года на 1 июля 2026 года, чтобы обеспечить завершение необходимых оперативных корректировок и скоординированное внедрение с поправками к Правилам рынка электроэнергии.