17 Мая 2026, 13:14
Евросоюз разрешил импорт и переработку еще четырех линий ГМО-культур

Европейская комиссия одобрила четыре генетически модифицированных культуры для использования в пищевой промышленности и производстве кормов для животных.

Речь идет о двух генных линиях хлопка, по одной линии кукурузы и сои. Решение было опубликовано 12 марта в Официальном журнале ЕС, оно будет действовать в течение 10 лет, передает logos-pres.md

Разрешение распространяется исключительно на импорт и переработку пищевых продуктов и кормов, однако не предполагает выращивание этих культур на территории Евросоюза. Все утвержденные продукты будут подпадать под строгие правила Евросоюза по маркировке и прослеживаемости, регулирующие обращение генетически модифицированной продукции на внутреннем рынке. 

Об этом сообщает ukragroconsult со ссылкой на Министерство сельского хозяйства США (USDA). Среди одобренных позиций – новая линия ГМО-сои DBN-09004-6, представленная бельгийской компанией Perseus BV от имени китайской Beijing DaBeiNong Biotechnology Co. 

Впервые разрешен импорт этой сои в ЕС. Также Еврокомиссия продлила разрешения для кукурузы T25 (ACS-ZMØØ3-2) и двухкомпонентного хлопка GHB614 × LLCotton25. Решение относится исключительно к торговому использованию и не влияет на политику выращивания ГМО-культур в странах ЕС.

