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rupor.md logorupor
3 Августа 2026, 10:56
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В Молдове банки и платежные сервисы обязали открыто показывать все взимаемые комиссии

Жители Молдовы больше не столкнутся с сюрпризами в виде скрытых банковских сборов: все коммерческие банки и платежные сервисы будут обязаны четко и понятно информировать клиентов о тарифах.

В Молдове банки и платежные сервисы обязали открыто показывать все комиссии.
В Молдове банки и платежные сервисы обязали открыто показывать все комиссии.

Парламент принял во втором чтении закон, который призван повысить прозрачность финансовых услуг, упростить смену счетов и гарантирует гражданам доступ к базовым банковским услугам, сообщает rupor.md

Законодательная инициатива, разработанная Национальной комиссией по финансовому рынку (НКФР), учитывает рекомендации Европейской комиссии по дальнейшей гармонизации нормативной базы с европейским законодательством в сфере защиты прав потребителей.

Новый закон направлен на повышение прозрачности, более эффективное информирование потребителей и обеспечение справедливого доступа к ключевым финансовым услугам.

Согласно законопроекту, перед заключением договора об открытии платежного счета поставщик будет обязан предоставить потребителю документ с четкой информацией о применимых тарифах и комиссиях. Стандартизированный формуляр будет соответствовать требованиям ЕС к оформлению. Кроме того, клиенты будут ежегодно бесплатно получать информацию о комиссиях, взимаемых поставщиками платежных услуг, чтобы иметь возможность проще оценивать расходы по используемым сервисам. Ранее поставщики публиковали на собственных сайтах общие условия, тарифы и комиссии по услугам для розничных клиентов.

В целях обеспечения прозрачности и доступа к недорогим финансовым услугам НКФР создаст веб-страницу, на которой будут размещены сведения об услугах различных поставщиков платежных услуг, включая взимаемые ими комиссии. Это позволит потребителям сравнивать предложения и выбирать наиболее выгодные варианты.

Законопроект также содержит положения, призванные упростить смену платежных счетов. В целях гарантии прав всех потребителей банки будут обязаны предоставлять платежные счета с базовыми услугами. Документ предусматривает санкции для поставщиков, допускающих нарушения: НКФР сможет выносить письменные предупреждения, налагать штрафы или применять исполнительные меры в зависимости от выявленных нарушений.

Новые законодательные положения вступят в силу через 12 месяцев со дня опубликования в «Официальном мониторе» Республики Молдова, за исключением главы, касающейся смены счетов, которая вступит в силу через 24 месяца после опубликования. Отдельные статьи вступят в силу в день присоединения Республики Молдова к Европейскому союзу.

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Источник
rupor.md logorupor
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